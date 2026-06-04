Ερυθρός Αστέρας: Νέο αθλητικός διευθυντής ο Μίλος Τεόντοσιτς

Ο Μίλος Τεόντοσιτς αναλαμβάνει τη θέση του αθλητικού διευθυντή στον Ερυθρό Αστέρα, έναν χρόνο μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση ως παίκτης της ομάδας. Στόχος του είναι η άμεση οργάνωση του αγωνιστικού σχεδιασμού σε συνεργασία με τον νέο προπονητή, Ιμπόν Ναβάρο. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μια αποτυχημένη σεζόν για τον σερβικό σύλλογο, όπου δεν κατάφερε να προκριθεί στα πλέι οφ της EuroLeague και έχασε το εγχώριο πρωτάθλημα.

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Αθλητισμός

Μίλος Τεόντοσιτς, Ερυθρός Αστέρας
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μίλος Τεόντοσιτς ανέλαβε τη θέση του αθλητικού διευθυντή στον Ερυθρό Αστέρα, έναν χρόνο μετά το τέλος της καριέρας του ως παίκτης της σερβικής ομάδας. Ο σύλλογος ανακοίνωσε την επιστροφή του σε νέο ρόλο με στόχο την άμεση οργάνωση του αγωνιστικού σχεδιασμού.
  • Ο πρώην παίκτης του NBA και του Ολυμπιακού θα συνεργαστεί με τον νέο προπονητή της ομάδας, Ιμπόν Ναβάρο, ώστε ο Ερυθρός Αστέρας να διαμορφώσει το πλάνο του για τη νέα σεζόν.
  • Η σερβική ομάδα ολοκλήρωσε τη χρονιά χωρίς να πετύχει τους βασικούς στόχους της, καθώς δεν προκρίθηκε στα πλέι οφ της EuroLeague και έχασε το εγχώριο πρωτάθλημα. Αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν τη διοίκηση σε αλλαγές στον αγωνιστικό σχεδιασμό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο Μίλος Τεόντοσιτς ανέλαβε τη θέση του αθλητικού διευθυντή στον Ερυθρό Αστέρα, έναν χρόνο μετά το τέλος της καριέρας του ως παίκτης της σερβικής ομάδας. Ο σύλλογος ανακοίνωσε την επιστροφή του άλλοτε διεθνούς γκαρντ σε νέο ρόλο, με στόχο την άμεση οργάνωση του αγωνιστικού σχεδιασμού.

Ο πρώην παίκτης του NBA και του Ολυμπιακού επιστρέφει στους «ερυθρόλευκους» της Σερβίας, αυτή τη φορά από διοικητικό πόστο. Ο Τεόντοσιτς θα συνεργαστεί με τον νέο προπονητή της ομάδας, Ιμπόν Ναβάρο, ώστε ο Ερυθρός Αστέρας να διαμορφώσει το πλάνο του για τη νέα σεζόν.

Η σερβική ομάδα ολοκλήρωσε τη χρονιά χωρίς να πετύχει τους βασικούς στόχους της. Ο Ερυθρός Αστέρας δεν κατάφερε να προκριθεί στα πλέι οφ της EuroLeague, ενώ έχασε και το εγχώριο πρωτάθλημα. Αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν τη διοίκηση στην απόφαση να προχωρήσει σε αλλαγές στον αγωνιστικό σχεδιασμό.

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