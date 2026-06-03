O Δημήτρης Γιαννακόπουλος παραπονιέται για τη διαιτησία με… «MVP» και ταγκ τη Νέα Δημοκρατία – Δείτε τα BINTEO

Χωρίς να αναφέρει τη λέξη «διαιτησία» για να μη τιμωρηθεί ξανά, ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος αφήνει μέσα από τις αναρτήσεις του σαφή υπονοούμενα ότι η ομάδα του αδικήθηκε στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό, ο οποίος επικράτησε με 82-76.

»Άκουσα καλά; 24-2 είπε ήταν οι βολές; 25-3 είναι οι βολές; Φαντάζομαι κάποιος θα φορέσει ξανά μπλουζάκι όπως φόραγε παλιά στο ΣΕΦ ε;», σχολιάζει στο πρώτο από τη σειρά video που ανέβασε, όπου φαίνεται να παρακολουθεί μαζί με την παρέα του το ντέρμπυ που οδεύει προς τη λήξη με τον Ολυμπιακό να έχει εκτελέσει συντριπτικά περισσότερες βολές από τον Παναθηναϊκό.

«Πάντως είναι κρίμα να έχουμε τον πρωταθλητή της Ευρώπης, μια ομάδα της Ελλάδας να είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και να έχουμε τέτοιο επίπεδο…» ακούγεται να λέει στο επόμενο video με κάποιον φίλο του δίπλα να συμπληρώνει «διαιτησίας» και τον πρόεδρο των πρασίνων να προσθέτει ότι «εγώ δεν τη λέω τη λέξη γιατί θα με τιμωρήσουν».

Στο τρίτο δε από τη σειρά video που ανέβασε, φώναζε «MVP» και έκανε tag τον επίσημο λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας!

Εγώ πάντως αντιαθλητικό το είδα», γράφει ειρωνικά στη λεζάντα επόμενου video που δείχνει το επίμαχο φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ στα 44” πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Και τέλος με μουσική υπόκριση το τραγούδι «ο Ταρζάν»: