Γιαννιτσά: Ήρωας αστυνομικός έσωσε παιδιά από φλεγόμενο διαμέρισμα – Ήταν εκτός υπηρεσίας – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, ο Νίκος Γεωργιάδης της ΟΠΚΕ, έσωσε δύο ανήλικα κορίτσια από φλεγόμενο διαμέρισμα στα Γιαννιτσά, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα από το σπίτι του. Τα κορίτσια, που διάβαζαν για τις εξετάσεις τους, αντιλήφθηκαν καπνούς και κάλεσαν σε βοήθεια, με τον αστυνομικό να επεμβαίνει άμεσα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο παιδιά από φλεγόμενο διαμέρισμα έσωσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας στα Γιαννιτσά.
  • Οι δύο αδελφές που διάβαζαν στο σπίτι αντιλήφθηκαν καπνούς και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Ο αστυνομικός που μένει απέναντι, άκουσε τις φωνές και έσπευσε με πυροσβεστήρα να τις σώσει.
  • Ο αστυνομικός της ΟΠΚΕ, Νίκος Γεωργιάδης, δήλωσε ότι έβγαλε πρώτα τα παιδιά έξω στην ασφάλεια και αμέσως μετά έσβησε τη φωτιά, θεωρώντας ότι «δεν έκανε κάτι το σημαντικό, ήταν το αυτονόητο».

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Δύο παιδιά από φλεγόμενο διαμέρισμα έσωσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας στα Γιαννιτσά.

Όπως αναφέρει ο ΑΝΤ1, στο σπίτι ήταν δύο αδελφές οι οποίες διάβαζαν για τις εξετάσεις τους στο σχολείο. Ξαφνικά αντιλήφθηκαν καπνούς και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Ακριβώς απέναντί τους μένει ένας αστυνομικός, ο οποίος άκουσε τις φωνές των κοριτσιών. Χωρίς να χάσει στιγμή, πήρε τον πυροσβεστήρα που είχε σπίτι του και έτρεξε να βοηθήσει, σώζοντάς τες.

«Ξαφνικά διαπίστωσα πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από την απέναντι οικία. Ταυτόχρονα άκουσα και φωνές παιδιών. Είδα τα παιδιά που ήταν σε κατάσταση πανικού, είδα τη φωτιά που ήταν από το παιδικό δωμάτιο. Έβγαλα πρώτα τα παιδιά έξω στην ασφάλεια και αμέσως μετά με χρήση του πυροσβεστήρα πήγα και έσβησα τη φωτιά.

Ενημερώθηκαν και οι γονείς που έσπευσαν στο σημείο. Εννοείται με ευχαρίστησαν αλλά θεωρώ ότι δεν έκανα κάτι το σημαντικό, ήταν το αυτονόητο., Αυτό που θα έκανε ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε αστυνομικός χωρίς δεύτερη σκέψη» ανέφερε ο αστυνομικός της ΟΠΚΕ, Νίκος Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

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