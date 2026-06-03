Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 39χρονης Βασιλικής – Δείτε φωτογραφίες

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η Εξόδιος Ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής, την οποία σκότωσε ο 41χρονος σύζυγός της μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας στην Καλαμάτα.

Η σορός της 39χρονης έφτασε στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας λίγα λεπτά πριν από τις 19:00. Συγγενείς και άνθρωποι που τη γνώριζαν την αποχαιρέτησαν σε φορτισμένη ατμόσφαιρα, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την υπόθεση.

Η οικογένεια της 39χρονης, η οποία είχε στο πλευρό της μόνο την αδελφή της, αδυνατούσε να καλύψει τα έξοδα της κηδείας. Ωστόσο, ιδιώτες προσφέρθηκαν να αναλάβουν τη σχετική δαπάνη, προκειμένου να τελεστεί η ταφή της.

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