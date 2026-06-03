Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 39χρονης Βασιλικής – Δείτε φωτογραφίες

Η 39χρονη Βασιλική κηδεύεται σε κλίμα βαθιάς οδύνης στην Καλαμάτα, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία της από τον 41χρονο σύζυγό της μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας. Η οικογένειά της αδυνατούσε να καλύψει τα έξοδα της κηδείας, ωστόσο ιδιώτες προσφέρθηκαν να αναλάβουν τη σχετική δαπάνη. Την ίδια ώρα, η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε τη βιαιότητα της επίθεσης, καθώς η 39χρονη δέχθηκε τουλάχιστον 45 μαχαιριές, εκ των οποίων τρεις ήταν θανατηφόρες.

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Κηδεία 39χρονης, Καλαμάτα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Εξόδιος Ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής τελείται σε κλίμα βαθιάς οδύνης στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας, λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία της από τον 41χρονο σύζυγό της μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας.
  • Η οικογένεια της 39χρονης, η οποία είχε στο πλευρό της μόνο την αδελφή της, αδυνατούσε να καλύψει τα έξοδα της κηδείας. Ωστόσο, ιδιώτες προσφέρθηκαν να αναλάβουν τη σχετική δαπάνη, ώστε να τελεστεί η ταφή της.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε τη βιαιότητα της επίθεσης, καθώς η 39χρονη δέχθηκε τουλάχιστον 45 μαχαιριές. Θανατηφόρες ήταν δύο μαχαιριές στο στήθος και μία στην πλάτη, ενώ η σορός έφερε τραύματα στον λαιμό, στο σαγόνι, στα χέρια και σημάδια που παραπέμπουν σε ξυλοδαρμό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η Εξόδιος Ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής, την οποία σκότωσε ο 41χρονος σύζυγός της μέσα στο διαμέρισμα της οικογένειας στην Καλαμάτα.

Η σορός της 39χρονης έφτασε στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας λίγα λεπτά πριν από τις 19:00. Συγγενείς και άνθρωποι που τη γνώριζαν την αποχαιρέτησαν σε φορτισμένη ατμόσφαιρα, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την υπόθεση.

Η οικογένεια της 39χρονης, η οποία είχε στο πλευρό της μόνο την αδελφή της, αδυνατούσε να καλύψει τα έξοδα της κηδείας. Ωστόσο, ιδιώτες προσφέρθηκαν να αναλάβουν τη σχετική δαπάνη, προκειμένου να τελεστεί η ταφή της.

Δείτε φωτογραφίες

Κηδεία 39χρονης, Καλαμάτα

Κηδεία 39χρονης, Καλαμάτα

Κηδεία 39χρονης, Καλαμάτα

Κηδεία 39χρονης, Καλαμάτα

Κηδεία 39χρονης, Καλαμάτα

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