Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Την χτυπούσε και την κλωτσούσε απ’ όταν ήταν έγκυος» – Αποκαλύψεις από την δικηγόρο όπου είχε απευθυνθεί η 39χρονη

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου η 39χρονη Βασιλική δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της, ο οποίος έχει ομολογήσει το έγκλημα.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Live News, η 39χρονη είχε αναζητήσει νομική βοήθεια λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία της, καθώς ήθελε να μάθει πώς μπορούσε να προχωρήσει σε διαζύγιο. Η αναζήτησή της αυτή, όπως προκύπτει από τη μαρτυρία της δικηγόρου στην οποία είχε απευθυνθεί, συνδεόταν με όσα φέρεται να βίωνε μέσα στον γάμο της.

Η 39χρονη είχε ζητήσει νομική βοήθεια πριν από τη δολοφονία

Η δικηγόρος περιέγραψε στο Live News την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η 39χρονη όταν την επισκέφθηκε στο γραφείο της. Όπως ανέφερε, η γυναίκα ήταν τρομαγμένη, εξαντλημένη και είχε εμφανή σημάδια κακοποίησης.

«Πριν από 20 περίπου μέρες, δεν θυμάμαι καλά, ήρθε στο γραφείο μου στην Καλαμάτα η θανούσα, η αδικοχαμένη, μετά από καθορισμένο ραντεβού και μου διηγήθηκε όλη την κατάσταση. Την πολύ κακή σχέση που είχε με τον δολοφόνο και τότε σύζυγό της. Και μου εξέφρασε την επιθυμία της να χωρίσει. Μου είπε πως είναι στο απροχώρητο η κατάσταση… Μάλιστα, ήταν χτυπημένη. Είχε μια μελανιά στην αριστερή κνήμη. Και τη ρώτησα πώς το έπαθε και δεν μου είπε. Και της λέω κι εγώ κουνώντας το κεφάλι: “Έπεσες από τη σκάλα, ε;”. Και δεν μίλησε. Μου περιέγραψε σωματική βία από όταν ήταν έγκυος. Τη χτυπούσε και την κλωτσούσε από όταν ήταν έγκυος. Τώρα, δεν θυμάμαι σε ποιο παιδί».

Οι απειλές και ο φόβος για τα παιδιά

Η δικηγόρος ανέφερε ότι η 39χρονη της είχε μιλήσει και για ψυχολογική βία, απειλές και φόβο ότι θα χάσει τα παιδιά της. Σύμφωνα με την ίδια, αυτός ήταν ο βασικός λόγος που η γυναίκα δυσκολευόταν να φύγει από το σπίτι.

«Και μου έλεγε πολλές φορές, την είχε χτυπήσει στο κεφάλι για να μη φαίνεται. Στα μαλλιά, ας πούμε, στο τριχωτό της κεφαλής. Σχετικώς με την ψυχολογική βία, της έλεγε και την έβριζε και την απειλούσε ότι: “Θα φύγεις από το σπίτι εσύ, αλλά δεν θα πάρεις, ούτε θα βλέπεις τα παιδιά”. Αυτός ήταν ο φόβος της ο μεγάλος. Που δεν ήθελε να αφήσει τα παιδιά. Και τελικά δεν τα άφησε. Μου είπε πως δεν είχε κανέναν για υποστήριξη! Απολύτως. Θυμάμαι ότι μου είπε ότι έχει μια αδελφή, αλλά δεν επεκταθήκαμε. Μου είπε: “Οι γονείς μου δεν ζουν”. Εγώ γνώριζα και έναν ξάδελφό της, συμπτωματικά, τον οποίο ρώτησα και μου επιβεβαίωσε ότι και τη χτυπούσε και την ήλεγχε. Ήταν πραγματικά φυλακισμένη».

Η υποψία για ουσία και ο έλεγχος του κινητού

Η 39χρονη, όπως αποκάλυψε η δικηγόρος, της είχε εκμυστηρευτεί και την υποψία της ότι ο σύζυγός της πιθανόν της έδινε κάτι, ώστε να αποκοιμιέται. Η ίδια φοβόταν ότι ο 41χρονος έπαιρνε τότε το κινητό της και το έψαχνε.

«Εγώ θα σας πω ενδεικτικά ότι όταν ήρθε στο γραφείο μου, μετά με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: “Κυρία (…) με περίμενε από κάτω ο σύζυγος”. Ήταν τρομαγμένη, ήταν πολύ κουρασμένη, γιατί ταυτοχρόνως έλεγε: “Αχ, τώρα μην έρθει και μπει μέσα στο γραφείο σας”. Μου έλεγε και τέτοια. Γιατί της έψαχνε το κινητό κι εμείς είχαμε επικοινωνήσει από το κινητό. Και της έψαχνε το κινητό συνέχεια! Ακούστε τι άλλο μου είπε».

Στη συνέχεια, η δικηγόρος πρόσθεσε: «Της λέω: “Και πώς το ψάχνει το κινητό;”. Μου λέει: “Εγώ, στην ουσία, κοιμάμαι στο μαξιλάρι μου. Όμως νομίζω ότι κάτι μου δίνει και αποκοιμιέμαι. Και μου παίρνει και το κινητό”. Δηλαδή, αυτά είναι ανήκουστα. Πριν από μια βδομάδα περίπου, από τώρα, κι ενώ ήμουν στο ακροατήριο του Μονομελούς, ήρθε, με αναζήτησε στο δικαστήριο και μου είπε, χωρίς να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία, ότι: “Να ξέρετε, θα τα βρούμε με τον Τάδε. Δεν θα προχωρήσω”».

Η συνεχής παρακολούθηση της 39χρονης

Η παρακολούθηση φαίνεται ότι ήταν συνεχής, σύμφωνα με όσα είπε η δικηγόρος. Όπως ανέφερε, ο 41χρονος εμφανιζόταν αιφνιδιαστικά μπροστά στην 39χρονη, ακόμη και σε χώρους όπου εκείνη αναζητούσε στήριξη.

«Και θυμάμαι ότι και τότε ακόμα την ακολουθούσε! Και εκεί που ήρθε, τον είδα και μέσα στο ισόγειο στο δικαστήριο. Μετά έμαθα αυτό που έγινε. Την είχε παρακολουθήσει… Όχι, την παρακολουθούσε! Συνεχώς! Επίσης, με ρωτούσε, κάνα δυο φορές που με είχε πάρει τηλέφωνο, αν ξέρω κάπου να δουλέψει. Οποιαδήποτε δουλειά! Οποιαδήποτε δουλειά».

Το ίδιο μοτίβο, σύμφωνα με τη δικηγόρο, καταγράφηκε και στα δικαστήρια, όταν η 39χρονη την αναζήτησε εκ νέου. Εκεί, όπως είπε, αντιλήφθηκε έναν άνδρα να τις κοιτάζει επίμονα.

Το περιστατικό στα δικαστήρια

Η δικηγόρος περιέγραψε αναλυτικά το συγκεκριμένο περιστατικό, τονίζοντας ότι η αντίδραση της 39χρονης έδειχνε έντονο φόβο. «Η 39χρονη με κάλεσε πάλι την επόμενη μέρα και ήρθε και με βρήκε στα δικαστήρια. Εκεί, είδα κάποιον να μας κοιτάζει επίμονα και έντονα, σε σημείο που μου προκλήθηκε ανησυχία. Τη ρώτησα εάν τον γνωρίζει, και όταν γύρισε και τον είδε, μου απάντησε: “Είναι ο άντρας μου”. Και αμέσως, τρομαγμένη, σηκώθηκε και έφυγε. Την παρακολουθούσε, απ’ ό,τι κατάλαβα», ανέφερε η δικηγόρος της.

Η 39χρονη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ζούσε μια καθημερινότητα με ξυλοδαρμούς, απειλές και έλεγχο. Η δολοφονία της ήρθε ενώ εκείνη φέρεται να προσπαθούσε να απομακρυνθεί από ένα τοξικό και επικίνδυνο περιβάλλον.

Η βοήθεια που είχε ζητήσει από το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών

Σε αυτό το πλαίσιο, η 39χρονη είχε απευθυνθεί πριν από περίπου έναν χρόνο στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών της Καλαμάτας, προκειμένου να ζητήσει βοήθεια. Η κίνησή της αυτή δείχνει ότι είχε αρχίσει να αναζητά διέξοδο από την κατάσταση που περιέγραφε σε ανθρώπους γύρω της.

«Εμείς είμαστε εδώ για να σχεδιάσουμε και το μετά. Για να κάνουμε πιο εύκολο το κομμάτι της εξόδου της από μία κατάσταση ομηρίας», είπε υπάλληλος του Κέντρου.

Παράλληλα, η 39χρονη περνούσε τις περισσότερες ώρες της ημέρας στο σπίτι, κλεισμένη στον εαυτό της και μαζί με τα δύο παιδιά της. Παρά τον φόβο της, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, είχε αρχίσει να αναζητά τρόπους για να βγει από τη βίαιη καθημερινότητα.

Οι μαρτυρίες για τη σχέση του ζευγαριού

Η 39χρονη είχε γνωρίσει τον άνδρα που έγινε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της σε νεαρή ηλικία. Στην αρχή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, απέφευγε να μιλήσει για τις εντάσεις και τα επεισόδια που υπήρχαν στη σχέση τους.

«Δεν το περιμέναμε με τίποτα. Είχαν κάποια μικρά προβλήματα, τα οποία, ας πούμε, είναι στο πλαίσιο της “καθημερινότητας” των ζευγαριών», είπε ο εργοδότης του δράστη.

Με το πέρασμα του χρόνου, όμως, περισσότεροι άνθρωποι φαίνεται ότι άρχισαν να γνωρίζουν όσα συνέβαιναν. Τα σημάδια στο πρόσωπο και στο σώμα της 39χρονης, οι φωνές από το σπίτι και οι εκκλήσεις της για βοήθεια είχαν κάνει γνωστή τη βίαιη καθημερινότητά της.

«Η παραβατικότητα αυτού δεν είχε όρια… από παιδί. Αν γνώριζε αυτή την κοπελίτσα από 16-17, την έδερνε. “Πού ήσουνα ρε… τόσα 5 χρόνια…;”. “Φοβόμουν”. “Ρε φύγε, χώρισέ τον”, τίποτα», τονίζει μαρτυρία στο Live News.

Η ένταση πριν από τη δολοφονία

Πρόσωπο από το περιβάλλον του ζευγαριού ανέφερε στο Live News ότι δεν είχε δει με τα μάτια του κάποιον τσακωμό. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρία, η ένταση είχε ήδη ξεκινήσει σε καφετέρια της Καλαμάτας, πριν το ζευγάρι επιστρέψει στο σπίτι.

«Κανένας δεν είχε πάρει χαμπάρι. Στην καφετέρια δεν ασχολήθηκε κανένας, δεν σηκώθηκε να του χώσει μία, ας πούμε, μπροστά στον κόσμο. Την πήρε και φύγανε και συνέχισαν στο σπίτι», αναφέρει μαρτυρία.

Το βιντεοκλίπ και η ζήλια του συζύγου

Στο μεταξύ, το Live News παρουσίασε και στοιχεία για τη συμμετοχή της 39χρονης σε βιντεοκλίπ. Σύμφωνα με τον δημιουργό του, η γυναίκα είχε ζητήσει να χρησιμοποιηθεί διαφορετικό όνομα, καθώς, όπως του είχε πει, ο σύζυγός της ζήλευε πολύ.

«Εγώ ήμουν σε μια φάση που ως σκηνοθέτης, film maker, αποφάσισα να κάνω κάποια καινούργια βήματα. Δηλαδή να μπω στη διαδικασία να συνθέσω ένα τραγούδι σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σατιρικό, έτσι ώστε να προβάλω αυτό που συνέβη γενικότερα στην Ελλάδα. Οπότε ήρθα σε επικοινωνία με έναν σκηνοθέτη από την Καλαμάτα, ο οποίος ανέλαβε τη δεύτερη θέση του σκηνοθέτη, και μου λέει: “Θα ψάξουμε να βρούμε κάποιες κοπέλες από την Καλαμάτα να το κάνουμε”. Οπότε αυτός ήρθε σε επικοινωνία με τη σχολή χορού στην Καλαμάτα», είπε αρχικά.

Ο ίδιος συνέχισε: «Μου πρότειναν κάποια πρόσωπα και από τα πρόσωπα που μου πρότειναν επέλεξα αυτές τις τρεις κοπέλες που παίζουν στο βιντεοκλίπ. Και μία εξ αυτών ήταν και η Βασιλική. Αυτό που κατάλαβα ότι δεν πήγαινε καλά ήταν γιατί είχε ένα Instagram το οποίο ήταν περίεργο, είχε άλλο όνομα. Μου είπε ότι το κρύβει από τον άντρα της γιατί ζήλευε πολύ… μέχρι εκεί ρε παιδί μου. Γιατί αν μάθαινε ο άντρας της ότι έχει ένα Instagram που ασχολείται και δείχνει αυτά τα πράγματα, ότι μπορεί κάτι να πήγαινε στραβά, ας πούμε. Τη ρώτησα μετά και της λέω: “Ρε φίλε, αν έχεις κάποιο πρόβλημα με το Instagram ή μήπως ο άντρας σου αντιδράσει κάπως;”. “Όχι”, μου λέει, “το ξέρει”, μου λέει. “Δεν θα έχει πρόβλημα, έχει συναινέσει σε αυτό”».

Η αναζήτηση εργασίας από την 39χρονη

Ο δημιουργός του βιντεοκλίπ ανέφερε ότι η 39χρονη αναζητούσε δουλειά, πέρα από τη συμμετοχή της στο συγκεκριμένο γύρισμα. «Αναζητούσε δουλειά, μου το είχε πει και εμένα. Μου λέει: “Μήπως ξέρεις κάποια δουλειά να παίζω εκεί στην Καλαμάτα και αυτά; Πέρα από το βιντεοκλίπ. Το βιντεοκλίπ τι ήτανε τώρα, ας πούμε… ένα μεροκάματο, ας πούμε”», τόνισε.

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Η εικόνα που δίνει το περιβάλλον του 41χρονου

Την ίδια ώρα, συγγενικό πρόσωπο του 41χρονου περιέγραψε μια διαφορετική εικόνα για τον καθ’ ομολογίαν δράστη, λέγοντας ότι η οικογένεια δεν μπορεί να πιστέψει όσα συνέβησαν.

Ο ξάδελφος του 41χρονου είπε: «Ήταν το πιο ώριμο παιδί, το πιο καλό παιδί από όλο μας το σόι. Αυτοί οι άνθρωποι αγαπιόντουσαν πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε αυτό το πράγμα με τίποτα. Όλοι εμείς, η οικογένεια, θα βάζαμε το χέρι μας στο Ευαγγέλιο ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή… κι αν δεν το παραδεχόταν, θα ήμουν σίγουρος ότι δεν το είχε κάνει αυτός. Ήταν ένα πράο παιδί, ένα ήρεμο παιδί. Ρωτήστε τους εργοδότες του, θα σας μιλήσουν για έναν άγγελο, όνομα και πράγμα».

Η επόμενη μέρα για τα δύο παιδιά

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η επόμενη ημέρα για τα δύο παιδιά της 39χρονης, τα οποία παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Η αδελφή της έχει ήδη ζητήσει να αναλάβει την επιμέλειά τους.

«Τα παιδιά, για μένα, είναι το λιγότερο, γιατί δεν έχουν θέμα από αγάπη, που έχουν από εύπορη μεγάλη οικογένεια. Προϋπήρχε κάτι», είπε ο ξάδελφος του 41χρονου.

Η απολογία του 41χρονου και οι κατηγορίες

Στη γειτονιά όπου έμενε το ζευγάρι, ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει από τα ξημερώματα της δολοφονίας. Η οργή και η θλίψη κυριαρχούν για ένα έγκλημα που, σύμφωνα με όσους μιλούν στο Live News, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Ο πόνος των στενών συγγενών της 39χρονης αναμένεται να κορυφωθεί κατά την κηδεία της. Την ίδια ώρα, ο 41χρονος, που ομολόγησε το στυγερό έγκλημα, θα απολογηθεί αύριο το πρωί, κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.