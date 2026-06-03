Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Σύγκρουση δύο οχημάτων, ανετράπη το ένα – Δείτε φωτογραφίες

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου 2026 στο κέντρο των Χανίων, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη συμβολή των οδών Γιαμπουδάκη και Λιακοπούλου.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, η σύγκρουση έγινε κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης προκάλεσε την ανατροπή του ενός οχήματος, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στο σημείο.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός από το τροχαίο.

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