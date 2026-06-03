Reuters: Πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποναρκοθέτηση του Ορμούζ σχεδιάζει η ΕΕ για τις «Aspides» – Επιβεβαίωση όσων είχε επισημάνει η Λε Γκαλ στο enikos.gr

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Σε μια στρατηγική αναβάθμιση της παρουσίας της στον Περσικό Κόλπο προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύοντας στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα του κόσμου – τα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS) που περιήλθε στην κατοχή του Reuters, προτείνεται η ανάληψη «πρωταγωνιστικού ρόλου» από την ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή «Aspides» στις επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ, ως μέρος μιας ευρύτερης διεθνούς πρωτοβουλίας.

Το σχέδιο της EEAS

Το σημείωμα της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, με ημερομηνία 26 Μαΐου, υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα κρίση επιβάλλει μια ουσιαστική ευρωπαϊκή παρέμβαση σε συνεργασία με τον «Συνασπισμό των Προθύμων» υπό την ηγεσία της Γαλλίας και της Βρετανίας.

«Η κατάσταση απαιτεί από την Ένωση να παράσχει μια ουσιαστική συνεισφορά σε μια ad hoc συμμαχία υπό την ηγεσία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία θα υλοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες και θα διαχωριστεί από τους εμπόλεμους», αναφέρει το έγγραφο σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Η πρόταση, η οποία έχει ήδη διαβιβαστεί στα κράτη-μέλη της ΕΕ, εξειδικεύει τον ρόλο της αποστολής EUNAVFOR ASPIDES: «Προτείνεται, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, η EUNAVFOR ASPIDES να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποναρκοθέτηση στα Στενά του Ορμούζ, ως συνεισφορά της ΕΕ στις προσπάθειες της ad hoc Συμμαχίας Γαλλίας-Ηνωμένου Βασιλείου».

Ωστόσο, για την τροποποίηση της εντολής (mandate) της επιχείρησης «Aspides» απαιτείται ομόφωνη απόφαση και των 27 κρατών-μελών, κάτι που παραμένει αντικείμενο διαβούλευσης.

Ελέν Λε Γκαλ: «Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν είναι διαπραγματεύσιμη»

Το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Reuters έρχεται να επιβεβαιώσει ουσιαστικά τα όσα είχε προαναγγείλει την ίδια ακριβώς ημέρα (26 Μαΐου) η Ελέν Λε Γκαλ, γενική διευθύντρια για την περιοχή ΜΕΝΑ (Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική) στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS), μιλώντας στο enikos.gr.

Είναι ενδεικτικό άλλωστε ότι, στο έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Reuters καταγράφεται δύο φορές, σχεδόν με την ίδια ακριβώς διατύπωση, η φράση-κλειδί που χρησιμοποίησε και η Λε Γκαλ στη συνέντευξή της στο enikos.gr: «όταν θα πληρούνται οι κατάλληλες συνθήκες».

Τότε η Λε Γκαλ, είχε αναφερθεί στην ενότητα της Ευρώπης και την αποφασιστικότητα για το άνοιγμα των Στενών.

Όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν είναι διαπραγματεύσιμη και, ως εκ τούτου, τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν ξανά».

Η Λε Γκαλ είχε επισημάνει επίσης ότι αρκετά κράτη-μέλη έχουν ήδη ανταποκριθεί θετικά στον γαλλοβρετανικό «Συνασπισμό των Προθύμων» «με βάση τις εθνικές τους δυνατότητες και πόρους», προσθέτοντας πως υπάρχει σύμπνοια για την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών.

«Όταν θα πληρούνται οι κατάλληλες συνθήκες, θα απαιτηθούν και θα είναι ωφέλιμες αυξημένες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

Τέλος, η υψηλόβαθμη αξιωματούχος είχε σημειώσει ότι η συζήτηση πλέον περνά στο πρακτικό επίπεδο για την ενίσχυση της επιχείρησης «Aspides» στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ (CSDP).

«Αυτή τη στιγμή συζητούν πώς θα επιτευχθεί αυτό σε επιχειρησιακό επίπεδο — τέτοιες συζητήσεις αποτελούν μέρος κάθε διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ».