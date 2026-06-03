Διαμαντοπούλου για Δούκα: «Δεν χρειάζεται για κανέναν να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο, όσο σημαντικός και να είναι»

«Δε χρειάζεται για κανέναν να ξοδεύουμε περισσότερο χρόνο, όσο σημαντικός και να είναι». Η επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο κανάλι Open, έπειτα από αλλεπάλληλες και επίμονες ερωτήσεις που δέχτηκε, για την ανάρτησή της σχετικά με τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα, για ανοιχτό «παράθυρο» συνεργασίας με την ΕΛΑΣ, και επιθυμώντας να εστιάσει στο πολιτικό πρόγραμμα του κόμματος στο οποίο ανήκει απάντησε με αυτήν την φράση, συμπληρώνοντας:

«Επιμένετε να μιλήσω για τον κύριο Δούκα αλλά δεν θα το κάνω. Δεν θέλω και δεν θα μιλήσω».

Η κ. Διαμαντοπούλου υποστήριξε ότι η ανάρτηση – παρέμβασή της δεν στόχευε σε προσωπικό επίπεδο τον δήμαρχο Αθηναίων, αλλά έγινε καταρχήν ως ένα μέσο εφησυχασμού μερίδας του κόσμου που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ και εξέφρασε ανησυχία για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα και στο πλαίσιο της φιλοσοφίας που και η ίδια πρεσβεύει, δηλαδή του «Μεγάλου ΠΑΣΟΚ». Η ίδια επεσήμανε επίσης πως: «Αντίπαλός μας πολιτικά, ηθικά και οργανωτικά είναι η ΝΔ και ο λαϊκισμός σε οποιαδήποτε μορφή».

Η Άννα Διαμαντοπούλου κατέστησε σαφές πως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προβάλλει τα θετικά του και να εστιάσει στη νίκη, θέτοντας εκτός κάδρου σενάρια ηττοπάθειας και ενδεχόμενα συνεργασιών, τουλάχιστον στην παρούσα φάση.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι: «Πηγαίνοντας στις εκλογές υπάρχει ένα κόμμα μόνο, το οποίο έχει δομή, στελέχη και ανθρώπους σε όλα τα σημεία της χώρας. Διαθέτει προγραμματική επάρκεια και όχι τύπου «Βίπερ – Άρλεκιν» και νεολαία. Η στρατηγική είναι να αναπροσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να αναδείξει τα θετικά του σημεία».

Η κ. Διαμαντοπούλου, ερωτηθείσα για τις δημοσκοπήσεις, τα ποσοστά των οποίων εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση αλλά και στην τέταρτη, και εάν αυτό προκαλεί ανησυχία στους «κόλπους« του ΠΑΣΟΚ, η ίδια απάντησε ως εξής, υπογραμμίζοντας πως θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα, αφότου καταλαγιάσει ο ενθουσιασμός από την παρουσίαση των δύο νέων κομμάτων»:

«Υπάρχει μία Αγγλική φράση, η οποία λέει: «Όταν οι καιροί είναι σκληροί, τότε είναι για δυνατούς χαρακτήρες», και το λέω για όλους μας στο ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο για μένα. Η ανάγκη μιας δημοσκόπησης, που συμφωνούμε όλοι ότι αποτυπώνει τη στιγμή, έχει πολλές αναγνώσεις. Δηλαδή ποιος είναι χαμένος σε αυτήν την υπόθεση; Θα σας φανεί περίεργο αλλά είναι η ΝΔ, η οποία έχει χάσει το ποσοστό της τάξεως του 11%, δηλαδή ένα ολόκληρο κόμμα. Με τόσα χρήματα που έχει μοιράσει και με την υπεροπλία της επικοινωνίας που διαθέτει. Όταν η ΔΗΜΑΡ είχε κατέβει κατέγραψε ποσοστό 17&. Όταν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είχε κατέβει, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ποσοστό 30% και στον Αντώνη Σαμαρά τότε 18%. Δηλαδή όταν παρουσιάζονται νέα κόμματα αλλάζει η επικοινωνία, ο κόσμος έχει μια περιέργεια, κοιτάει προς τα εκεί. Δεν το θεωρώ τρομερό, είναι αναμενόμενο. Να δούμε καλύτερα όταν καταλαγιάσει η σκόνη».

Στη συνέχεια έκανε λόγο «περί προσπάθειας λεηλασίας του ΠΑΣΟΚ για δεύτερη φορά» τονίζοντας ταυτόχρονα πως στην «πολιτική δεν υπάρχει ηθική», αφού τα στελέχη των κομμάτων μετακινούνται με ευκολία σε άλλα κόμματα», σημειώνοντας παράλληλα πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να λειτουργήσει ως πυλώνας σταθερότητας ενώ έχει το ηθικό πλεονέκτημα.

Μάλιστα αναφέρθηκε προσωπικά στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, λέγοντας ότι:« Θέλω να κάνω αναφορά στον κ. Σακελλαρίδη. Και λέω, αυτός ο άνθρωπος, με τον οποίο δε συμφωνώ σε πολλά πράγματα πολιτικά, «Τι ήθος έχει δείξει αυτό το παιδί»; Ήταν δίπλα στον Τσίπρα όταν έκανε την κωλοτούμπα, ήταν νέος, ήταν νούμερο ένα και έφυγε, παρέδωσε την έδρα του. Βλέπω επίσης τους βουλευτές που αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά, διαβάζω ότι θα φύγουν κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί φεύγουν όλοι αυτοί; Για να τους πάρει ο Τσίπρας. «Παρακαλώ πάρτε κι εμένα».