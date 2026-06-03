Μενδώνη: Τον Άγγελο Αντωνόπουλο θα τον θυμόμαστε πάντοτε για τις ανατρεπτικές, καινοτόμες και πληρέστατες ερμηνείες του

Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Άγγελου Αντωνόπουλου, ενός κορυφαίου ηθοποιού που σημάδεψε ανεξίτηλα το ελληνικό θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Η δήλωσή της υπογραμμίζει την καλλιτεχνική του αξία, την επιβλητική του παρουσία και τον ρόλο του ως δασκάλου γενεών ηθοποιών.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

Άγγελος Αντωνόπουλος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εξέφρασε την «ιδιαίτερη θλίψη» της για την απώλεια του Άγγελου Αντωνόπουλου, «ενός από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του».
  • Ο Άγγελος Αντωνόπουλος χαρακτηρίστηκε ως «ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος, με έξοχα εκφραστικά μέσα και επιβλητική σκηνική παρουσία». Άφησε «υποδειγματικές ερμηνείες» σε μέγιστους ρόλους του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.
  • Θα τον θυμόμαστε για τις «ανατρεπτικές, καινοτόμες και πληρέστατες» ερμηνείες του, καθώς και για τη «σεμνή κι όμως στιβαρή δημόσια παρουσία του». Υπήρξε «δάσκαλος και συμπαραστάτης γενεών ολόκληρων ηθοποιών».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Άγγελου Αντωνόπουλου, ενός από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του, ο οποίος σημάδεψε ανεξίτηλα τη θεατρική σκηνή μας» δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Άγγελος Αντωνόπουλος: Η μεγάλη και γεμάτη επιτυχίες διαδρομή στην υποκριτική και η εξομολόγηση για το παιδί που δεν απέκτησε

«Ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος, με έξοχα εκφραστικά μέσα και επιβλητική σκηνική παρουσία, αναμετρήθηκε με μέγιστους ρόλους του κλασικού και του σύγχρονου ρεπερτορίου, αφήνοντάς μας υποδειγματικές ερμηνείες. Η ευχέρεια με την οποία υπηρετούσε τους απαιτητικούς αυτούς ρόλους έκρυβε, ωστόσο, πολλή και συνεχή δουλειά, αλλά και τον ίδιο κάθε φορά σεβασμό με τον οποίο τους προσέγγιζε, κάτι που δίκαια του προσδίδει τον χαρακτηρισμό του μεγάλου θεατρανθρώπου» σημείωσε.

«Το ίδιο και τα περάσματά του από τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, μέσω των οποίων αγαπήθηκε από το μεγάλο κοινό: είχαν όλα τους τη σφραγίδα του ταλέντου, αλλά και της πλήρους εκδίπλωσής του. Τον Άγγελο Αντωνόπουλο θα τον θυμόμαστε πάντοτε για τις ερμηνείες του, ανατρεπτικές, καινοτόμες και πληρέστατες, αλλά και για τη σεμνή κι όμως στιβαρή δημόσια παρουσία του. Γιατί απέφυγε συνειδητά την περιττή έκθεση, υπήρξε όμως δάσκαλος και συμπαραστάτης γενεών ολόκληρων ηθοποιών, όπως και ένας προσηνής άνθρωπος, μακριά από την παραμικρή επιτήδευση. Στην οικογένειά του, τους συναδέλφους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια» κατέληξε.

Άγγελος Αντωνόπουλος: Η συνέντευξη στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου το 2020 – Όσα είχε πει για το θέατρο και την προσωπική του ζωή
Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ