Μενδώνη: Τον Άγγελο Αντωνόπουλο θα τον θυμόμαστε πάντοτε για τις ανατρεπτικές, καινοτόμες και πληρέστατες ερμηνείες του

«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Άγγελου Αντωνόπουλου, ενός από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του, ο οποίος σημάδεψε ανεξίτηλα τη θεατρική σκηνή μας» δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

«Ηθοποιός μεγάλου διαμετρήματος, με έξοχα εκφραστικά μέσα και επιβλητική σκηνική παρουσία, αναμετρήθηκε με μέγιστους ρόλους του κλασικού και του σύγχρονου ρεπερτορίου, αφήνοντάς μας υποδειγματικές ερμηνείες. Η ευχέρεια με την οποία υπηρετούσε τους απαιτητικούς αυτούς ρόλους έκρυβε, ωστόσο, πολλή και συνεχή δουλειά, αλλά και τον ίδιο κάθε φορά σεβασμό με τον οποίο τους προσέγγιζε, κάτι που δίκαια του προσδίδει τον χαρακτηρισμό του μεγάλου θεατρανθρώπου» σημείωσε.

«Το ίδιο και τα περάσματά του από τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη, μέσω των οποίων αγαπήθηκε από το μεγάλο κοινό: είχαν όλα τους τη σφραγίδα του ταλέντου, αλλά και της πλήρους εκδίπλωσής του. Τον Άγγελο Αντωνόπουλο θα τον θυμόμαστε πάντοτε για τις ερμηνείες του, ανατρεπτικές, καινοτόμες και πληρέστατες, αλλά και για τη σεμνή κι όμως στιβαρή δημόσια παρουσία του. Γιατί απέφυγε συνειδητά την περιττή έκθεση, υπήρξε όμως δάσκαλος και συμπαραστάτης γενεών ολόκληρων ηθοποιών, όπως και ένας προσηνής άνθρωπος, μακριά από την παραμικρή επιτήδευση. Στην οικογένειά του, τους συναδέλφους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια» κατέληξε.