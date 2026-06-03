ΗΠΑ: Πατέρας κατηγορείται για τη δολοφονία της 10χρονης κόρης του και τη συστηματική κακοποίηση των δύο γιων του

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Σοκ έχει προκαλέσει στην πολιτεία του Ντέλαγουερ η υπόθεση ενός 49χρονου πατέρα, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 10χρονης κόρης του, ενώ φέρεται να κακοποιούσε συστηματικά και τα δύο αγόρια της οικογένειας.

Ο Μπαντάρα Κόνε συνελήφθη στις 28 Μαΐου στη Σμίρνα του Ντέλαγουερ, έπειτα από επέμβαση της αστυνομίας στο σπίτι του λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν νεκρή στο υπνοδωμάτιό της τη 10χρονη Φάτιμα Κόνε.

Τη χτυπούσε με δερμάτινη ζώνη

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Πολιτείας του Ντέλαγουερ, οι ερευνητές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι στις 27 Μαΐου ο πατέρας χτύπησε επανειλημμένα τη μικρή Φάτιμα με δερμάτινη ζώνη, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι επρόκειτο για μορφή «πειθαρχίας».

Οι αρχές αναφέρουν ότι μετά τα χτυπήματα το παιδί έπεσε στο πάτωμα και χτύπησε το κεφάλι του σε έπιπλο. Στη συνέχεια, τα δύο αδέλφια της τη μετέφεραν στο υπνοδωμάτιό της.

Η 10χρονη βρέθηκε αργότερα νεκρή, ενώ, σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρξε σημαντική καθυστέρηση πριν ειδοποιηθούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στοιχεία για συνεχιζόμενη κακοποίηση των αδελφών της

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι δύο γιοι της οικογένειας, ηλικίας 11 και 15 ετών, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι προέκυψαν στοιχεία που υποδεικνύουν πως τα δύο παιδιά υφίσταντο συνεχή σωματική κακοποίηση.

Αρχικά, ο Κόνε κατηγορήθηκε για δύο περιπτώσεις συνεχιζόμενης κακοποίησης ανηλίκων, καθώς και για οκτώ περιπτώσεις κακοποίησης παιδιού τετάρτου βαθμού. Μετά την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο κρατήθηκε με εγγύηση 17.000 δολαρίων.

Ο θάνατος κρίθηκε ανθρωποκτονία

Την 1η Ιουνίου, η Υπηρεσία Ιατροδικαστικών Επιστημών του Ντέλαγουερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος της Φάτιμα ήταν ανθρωποκτονία, η οποία προκλήθηκε από πολλαπλά τραύματα αμβλέος αντικειμένου.

Μετά το πόρισμα, οι εισαγγελικές αρχές απήγγειλαν στον 49χρονο νέα κατηγορία για ανθρωποκτονία μέσω κακοποίησης ή παραμέλησης ανηλίκου.

Ο Κόνε παραμένει κρατούμενος σε σωφρονιστικό κατάστημα του Ντέλαγουερ, με την εγγύηση να έχει αυξηθεί στις 180.000 δολάρια.

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε»

Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τη γειτονιά όπου διέμενε η οικογένεια.

«Ζω εδώ 12 χρόνια και δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Ως μητέρα δύο μικρών παιδιών, είναι ανησυχητικό να σκέφτεσαι ότι κάποιος τόσο κοντά μας φέρεται με αυτόν τον τρόπο στα παιδιά του», δήλωσε γειτόνισσα στο τοπικό δίκτυο WPVI.

Άλλος κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι η οικογένεια είχε μετακομίσει στη γειτονιά πριν από περίπου έναν χρόνο και είχε γνωριστεί με τους γείτονες μόλις λίγες ημέρες πριν από τον θάνατο της 10χρονης.

«Μείναμε έκπληκτοι. Έμοιαζαν καλοί άνθρωποι», δήλωσε χαρακτηριστικά.