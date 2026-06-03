Πανελλήνιες 2026: Αυτές είναι οι απαντήσεις στα θέματα που «έπεσαν» στα Μαθηματικά

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Οι Πανελλήνιες συνεχίστηκαν και σήμερα και τα Μαθηματικά ήταν ένα από τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των ΓΕΛ. Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) σχολίασε ότι τα θέματα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας και εντός ύλης.

«Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν μια μέση βαθμολογία, ενώ τα τελευταία υποερωτήματα αποτελούν το κριτήριο για την ανάδειξη των αριστούχων» αναφέρει η Ομοσπονδία.

Μπείτε εδώ για να δείτε τις απαντήσεις στα Μαθηματικά

Το πρόγραμμα των εξετάσεων στα ΓΕΛ

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 16 Ιουνίου με τα Αγγλικά και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με τα Ισπανικά. Στο ενδιάμεσο θα διεξαχθούν εξετάσεις σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, καθώς και στα μουσικά μαθήματα.

Οι εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ

Το πρόγραμμα των βασικών μαθημάτων περιλαμβάνει:

4 Ιουνίου: Ανατομία-Φυσιολογία II, ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

6 Ιουνίου: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

9 Ιουνίου: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, ΑΟΔ και Στοιχεία Μηχανών

11 Ιουνίου: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα II και Ναυτικές Μηχανές

13 Ιουνίου: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, ΜΕΚ II και Ψηφιακά Συστήματα

15 Ιουνίου: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η ώρα έναρξης είναι επίσης στις 08:30, με υποχρεωτική προσέλευση έως τις 8:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου που διαρκεί τέσσερις ώρες.