Καιρίδης στον Realfm 97,8: Ο Ανδρουλάκης είναι flat όπως το καρδιογράφημα – Ο Σαμαράς δεν είναι Βελόπουλος και ελπίζω να μην είναι Λατινοπούλου

«Το ποιος θα είναι αντίπαλος του Μητσοτάκη θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός» ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας στον Realfm 97,8 και τους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα.

Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός υποστήριξε ότι «είναι δεδομένο πως ο Τσίπρας βρήκε φως και μπήκε. Θέλω να πω ότι βρήκε ένα κενό στην αντιπολίτευση, τρία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ σε διάλυση και το ΠΑΣΟΚ κολλημένο. Εάν το ΠΑΣΟΚ είχε ανακάμψει, δεν νομίζω ότι θα το επιχειρούσε ο Αλέξης Τσίπρας, το κάνει λόγω των αδυναμιών της αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα το ότι δημιουργεί έναν ηλεκτρισμό στο κοινό μας, στους Κεντρώους και το Κεντροδεξιό κοινό της ΝΔ που μας αφορά άμεσα, σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι κάπως flat όπως το καρδιογράφημα, είναι αλήθεια. Αν και υπάρχει κόσμος που βλέποντας τα ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ ξαναθυμάται όλο το αίσχος που ζήσαμε το 2015».

Σε ερώτηση για το εάν πάμε σε έναν ιδιότυπο δικομματισμό, απάντησε ότι «καταρχάς δεν θέλω να βιαστούμε. Θεωρώ ότι πρέπει να περιμένουμε να καθίσει ο κουρνιαχτός, πάντα ο κόσμος δίνει αβάντα σε κάτι καινούριο όταν εμφανίζεται, αλλά δεν θεωρώ ότι αυτά θα είναι και τα ποσοστά τον Σεπτέμβριο. Και ας μην πανικοβάλλεται το ΠΑΣΟΚ – εγώ είμαι πιο αισιόδοξος για το ΠΑΣΟΚ από ότι οι ΠΑΣΟΚοι».

Ο Δημήτρης Καιρίδης σχετικά με την επόμενη ημέρα των εκλογών και αν θα υπάρξουν συνεργασίες αν η ΝΔ δεν πετύχει αυτοδυναμία, είπε ότι «υπάρχει ο κίνδυνος της αμεριμνησίας στην κάλπη. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το καταπολεμήσουμε. Διότι μπορεί το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης να είναι τέτοιο που να δημιουργεί τεράστια ζητήματα στο πολιτικό σύστημα και την κυβερνησιμότητα της χώρας. Από εκεί και πέρα πράγματι εμείς πάμε για την αυτοδυναμία. Ωστόσο, αν δεν την πετύχουμε, ο πιο πρόσφορος κυβερνητικός εταίρος σε μια κυβέρνηση συνεργασίας είναι το ΠΑΣΟΚ. Από εκεί και πέρα η μπάλα θα είναι στο ΠΑΣΟΚ για να αποφασίσει, το οποίο όπως βλέπετε, είναι διχασμένο μεταξύ μιας ακραίας γραμμής που κοιτάει προς τα Αριστερά, τον δήμαρχο Δούκα και άλλων, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου που μας είπε πρόσφατα ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη ΝΔ μέχρι τις εκλογές. Από εκεί και πέρα τι θα γίνει μετά είναι θέμα και της ψήφου του ελληνικού λαού και των συσχετισμών που θα δημιουργηθούν και αφήνει ανοιχτό το παράθυρο».

«Ο Σαμαράς δεν είναι Βελόπουλος και ελπίζω να μην είναι Λατινοπούλου»

Για τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος, ο Δημήτρης Καιρίδης είπε ότι «πράγματι ο Σαμαράς δεν είναι Βελόπουλος και ελπίζω να μην είναι Λατινοπούλου γιατί ακούγονται πολλά. Είναι ένας πολιτικός που από το 1977 εκλέγεται με τη ΝΔ, υπήρξε αρχηγός της παράταξης, ήταν και πρωθυπουργός και μάλιστα πολύ πετυχημένος. Από εκεί και πέρα ελπίζω να μην το κάνει γιατί το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού. Εγώ τον θέλω μαζί στον αγώνα για την αυτοδύναμη ΝΔ. Είναι κάτι που θα το αποφασίσει εκείνος, σίγουρα όμως, ο Σαμαράς είναι πολύ πιο κοντά με τον κόσμο της ΝΔ από ότι οι άλλες στα Δεξιά της ΝΔ αποφύσεις».

Για την Τουρκία

«Με ανησυχεί ένα πράγμα: το εσωτερικό μέτωπο, όχι το εξωτερικό. Βλέπω μια ανωριμότητα, μια νευρικότητα, μια έλλειψη αυτοπεποίθησης στο εσωτερικό αδικαιολόγητη. Προφανώς η Τουρκία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, μια μεγάλη απειλή, είναι όμως ένα πρόβλημα – «μαραθώνιος» που είναι εδώ για να μείνει και δεν χρειάζεται αυτού του είδους η σπασμωδικότητα. Χρειάζεται μία ψυχραιμία και χρειάζεται από πολιτικούς που υπήρξαν πρωθυπουργοί και άρα έχουν ασκήσει με υπευθυνότητα τη διακυβέρνηση και την εξωτερική πολιτική, να πουν τα δύσκολα για την Τουρκία και όχι τα εύκολα» είπε ο κ. Καιρίδης και συμπλήρωσε:

«Ο μεν Καραμανλής είχε υπουργό Εξωτερικών τη Ντόρα Μπακογιάννη, ο δε Σαμαράς τον Βενιζέλο. Εδώ τώρα δεν μπορούν να κυβερνούν σε αυτή τη γραμμή και εκ των υστέρων κάποιοι να ασκούν μία ακραία και μηδενιστική κριτική. Η Τουρκία είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε απέναντί μας λαϊκιστές επικίνδυνους, υπάρχει μια Ακροδεξιά και μια λαϊκίστικη Αριστερά που καραδοκεί , χρειάζομαι τη βοήθεια ενός Καραμανλή και ενός Σαμαρά».

«Το τελευταίο διάστημα οι παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά αφορούν σε μία ατζέντα συντηρητική όπως για παράδειγμα στο ζήτημα του γάμου των ομόφυλων και στα εθνικά που παραδοσιακά αποτελούσαν προτεραιότητα του Αντώνη Σαμαρά» τόνισε ο ίδιος.

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