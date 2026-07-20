«Στούντιο 4»: Στις αρχές Αυγούστου η ανακοίνωση της ΕΡΤ για τους Καραβάτου – Φερεντίνο

Μπορεί ακόμα να μην υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο στην ΕΡΤ, αλλά το τρέιλερ γυρίστηκε.

Πριν από μερικές ημέρες, οι δύο παρουσιαστές συμμετείχαν σε γυρίσματα για το promo του ανανεωμένου «Στούντιο 4». Παρότι η ΕΡΤ έχει βγάλει στον αέρα τρέιλερ για όλες τις άλλες εκπομπές, το υλικό για το «Στούντιο 4» θα πάρει «πράσινο φως» από τον… ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με τη Reallife, το συμβόλαιο της Κ. Καραβάτου με τον ΑΝΤ1, που κανονικά έχει ισχύ έως τον Οκτώβριο, αναμένεται έως το τέλος του μήνα να λυθεί πρόωρα και κοινή συναινέσει. Μετά την αποδέσμευσή της από το κανάλι του Αμαρουσίου, αναμένεται στις αρχές Αυγούστου η ανακοίνωση της ΕΡΤ για τους Καραβάτου – Φερεντίνο.

Η ανανεωμένη εκδοχή της εκπομπής εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της ΕΡΤ για συνολικά 205 επεισόδια, διάρκειας τριών ωρών το καθένα. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», το συνολικό κόστος για τη νέα σεζόν θα ανέλθει σε 1.617.235 ευρώ, ενώ το κόστος ανά επεισόδιο ορίζεται στα 6.833 ευρώ. Την παραγωγή αναλαμβάνει σε συνεργασία με την ΕΡΤ η εταιρεία Umatic.