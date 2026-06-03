Τουρκία: Προς τον Οκτώβριο η έγκριση του νόμου της «Γαλάζιας Πατρίδας» – Τι οδήγησε την Άγκυρα στην αλλαγή

Προς τον Οκτώβριο φαίνεται ότι μετατίθεται η διαδικασία έγκρισης του νέου νομοσχεδίου της «Γαλάζιας Πατρίδας» από την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Όπως αναφέρουν τουρκικές πηγές, η χρονική μετάθεση της κατάθεσης του νομοσχεδίου συνδέεται με αμιγώς τεχνικά και γραφειοκρατικά ζητήματα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που επικαλείται η «Καθημερινή», στην ατζέντα των επιτροπών του κοινοβουλίου μέχρι στιγμής δεν έχει περιληφθεί για τον Ιούνιο το νομοσχέδιο που αφορά στον καθορισμό των θαλάσσιων περιοχών της Τουρκίας και έμπειροι δημοσιογράφοι της γειτονικής χώρας αναφέρουν ότι αν δεν γίνει κάποια αιφνιδιαστική κίνηση, τότε το νομοσχέδιο δεν μπορεί να ψηφιστεί πριν από τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου, καθώς θα μεσολαβήσουν οι θερινές διακοπές και η διακοπή των εργασιών του κοινοβουλίου.

Αυτό που υποστηρίζουν είναι ότι η μόνη περίπτωση να έρθει αιφνιδιαστικά το νομοσχέδιο σε αρμόδια επιτροπή είναι αν η Άγκυρα αποφασίσει να ανεβάσει την ένταση, κάτι που πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η τουρκική κυβέρνηση αυτή την περίοδο δεν το επιθυμεί, ενόψει και της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στην Άγκυρα παρουσία –πιθανώς– του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο κάποιοι, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οποιουδήποτε αιφνιδιασμού που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Ο πολιτικός αναλυτής του τηλεοπτικού δικτύου Ηaberturk, Mπουλέντ Αΐντεμιρ σε άρθρο του υποστηρίζει ότι «η πρόσφατη προσέγγιση της Άγκυρας διαφέρει από προηγούμενες περιόδους.

Η επικρατούσα άποψη εντός της γραφειοκρατίας ασφαλείας είναι: η Τουρκία πρέπει τώρα να είναι ένας παράγοντας που διαμορφώνει το πεδίο, όχι απλώς να αντιδρά». Επομένως, «επιλογές όπως η ενίσχυση των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας εντός του εσωτερικού δικαίου, η πιο ισχυρή χρήση της NAVTEX και των δηλώσεων υφαλοκρηπίδας, η αύξηση της συνεχούς θαλάσσιας και αεροπορικής ορατότητας στην ανατολική Μεσόγειο και η ταυτόχρονη εφαρμογή νομικής και στρατιωτικής αποτροπής συζητούνται πιο έντονα… Η πραγματική διαμάχη δεν βρίσκεται στον εναέριο χώρο, βρίσκεται στους χάρτες, στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας και στο μέλλον της ανατολικής Μεσογείου».

Yφαντής στον Realfm 97,8: Ο νόμος για την «Γαλάζια Πατρίδα» κάποια στιγμή θα κατατεθεί – Θα αποτελέσει ένα μείζον πρόβλημα στην ελληνοτουρκική προσέγγιση

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα ελληνοτουρκικά μίλησε ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κώστας Υφαντής, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Υφαντής κλήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες πληροφορίες που θέλουν τον νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα να κατατίθεται τελικά τον Οκτώβριο στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Ερωτηθείς εάν αυτό γίνεται ενόψει της φιλοξενίας της επικείμενης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ή εάν οφείλεται στο γεγονός ότι η Άγκυρα επιθυμεί να έχουμε θερμό καλοκαίρι, τόνισε:

«Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Πάει στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο που σημαίνει ότι εάν θα τον δούμε, θα δούμε μάλλον τον Οκτώβριο τι νόμος είναι αυτός. Εν τω μεταξύ μπορεί να συνεχίσει η επεξεργασία του. Υπάρχουν δύο πράγματα και εδώ. Το ένα είναι ότι ενδεχομένως βλέπουμε μία τουρκική αναδίπλωση».

«Το δεύτερο όμως είναι ότι ο νόμος αυτός κάποια στιγμή θα κατατεθεί. Όπως και να έχει, αυτός ο νόμος, εκτός αν είναι εντελώς έξω από αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει μέχρι σήμερα, θα αποτελέσει ένα μείζον πρόβλημα στην ελληνοτουρκική προσέγγιση. Αυτό είναι δεδομένο.

Ακόμα κι αν είναι ένας νόμος πλαίσιο, ο οποίος θα δίνει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις στον πρόεδρο Ερντογάν, ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση είναι ένα ποιοτικό άλμα από την πλευρά της Τουρκίας, το οποίο θα δυσκολεύσει αφάνταστα την οποία συζήτηση μπορεί να γίνεται» κατέληξε ο καθηγητής.