Yφαντής στον Realfm 97,8: Ο νόμος για την «Γαλάζια Πατρίδα» κάποια στιγμή θα κατατεθεί – Θα αποτελέσει ένα μείζον πρόβλημα στην ελληνοτουρκική προσέγγιση

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα ελληνοτουρκικά μίλησε ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κώστας Υφαντής, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

«Νομίζω είναι δύο πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε. Το ένα είναι ότι η κατάπαυση του πυρός διαρκεί πια σχεδόν δύο μήνες και αυτό είναι σημαντικό παρά τις αψιμαχίες ή τα σποραδικά χτυπήματα. Παρ’ όλα αυτά δεν έχουμε μείζονα πολεμική εμπλοκή εδώ και δύο μήνες, και αυτό είναι κάτι σημαντικό εν πάση περιπτώσει.

Το δεύτερο είναι η διαδικασία, η ίδια. Αν υποθέσουμε ότι και οι δύο πλευρές διαπραγματεύονται ειλικρινά, δηλαδή θέλουν να βρεθεί μια λύση, τότε το ζήτημα του πώς διεξάγεται αυτή η διαπραγμάτευση παράγει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Το πώς δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να στέλνουν ένα μήνυμα στο Πακιστάν, το Πακιστάν να το περνάει στους Ιρανούς διαπραγματευτές μέχρι να φτάσει- αν φτάνει ποτέ- στον υπέρτατο ηγέτη, ο οποίος είναι κάπου κρυμμένος και δεν ξέρουμε και σε τι κατάσταση είναι, και να ξαναρθεί η απάντηση πίσω και μετά έχουμε και τις δημόσιες δηλώσεις, οι οποίες και αυτές είναι μέρος της διαπραγματευτικής τακτικής, ιδιαίτερα από την πλευρά του Ντόναλτ Τραμπ» τόνισε ο κ. Υφαντής.

Ερωτηθείς για τα αρνητικά αποτελέσματα που εξακολουθούν να παράγονται για την παγκόσμια, ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία, είπε: «Δυστυχώς, καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δείξει ότι βιάζεται, γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι αδυναμία στη διαπραγμάτευση.

Έτσι βλέπουμε επανειλημμένα τον πρόεδρο Τραμπ να λέει ότι η συμφωνία είναι θέμα ημερών και ύστερα από μία ώρα να λέει “ναι, αλλά εγώ δεν βιάζομαι για τη συμφωνία, άλλος πρέπει να βιάζεται, έχω νικήσει στρατιωτικά”. Για το Ιράν είναι ζήτημα πολύ διαφορετικό, είναι συμβολικό. Για τον Ντόναλτ Τραμπ ακόμα εγώ τουλάχιστον δεν έχω καταλάβει ποια είναι η στρατηγική του. Τακτικά το καταλαβαίνω, αλλά στρατηγικά δεν μπορώ να τον καταλάβω».

Για την «Γαλάζια Πατρίδα»

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Υφαντής κλήθηκε να σχολιάσει τις τελευταίες πληροφορίες που θέλουν τον νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα να κατατίθεται τελικά τον Οκτώβριο στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Ερωτηθείς εάν αυτό γίνεται ενόψει της φιλοξενίας της επικείμενης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ή εάν οφείλεται στο γεγονός ότι η Άγκυρα επιθυμεί να έχουμε θερμό καλοκαίρι, τόνισε:

«Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Πάει στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο που σημαίνει ότι εάν θα τον δούμε, θα δούμε μάλλον τον Οκτώβριο τι νόμος είναι αυτός. Εν τω μεταξύ μπορεί να συνεχίσει η επεξεργασία του. Υπάρχουν δύο πράγματα και εδώ. Το ένα είναι ότι ενδεχομένως βλέπουμε μία τουρκική αναδίπλωση».

«Το δεύτερο όμως είναι ότι ο νόμος αυτός κάποια στιγμή θα κατατεθεί. Όπως και να έχει, αυτός ο νόμος, εκτός αν είναι εντελώς έξω από αυτά τα οποία έχουν διαρρεύσει μέχρι σήμερα, θα αποτελέσει ένα μείζον πρόβλημα στην ελληνοτουρκική προσέγγιση. Αυτό είναι δεδομένο.

Ακόμα κι αν είναι ένας νόμος πλαίσιο, ο οποίος θα δίνει όλες τις αρμοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις στον πρόεδρο Ερντογάν, ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση είναι ένα ποιοτικό άλμα από την πλευρά της Τουρκίας, το οποίο θα δυσκολεύσει αφάνταστα την οποία συζήτηση μπορεί να γίνεται» κατέληξε ο καθηγητής.

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