Άδωνις Γεωργιάδης: Τι απαντά για τη φωτογραφία με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου – Οι «αιχμές» για το ΠΑΣΟΚ

Νέα ανάρτηση έκανε στο «X» ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης δίνοντας απαντήσεις για τη φωτογραφία που ανέβασε μεταξύ άλλων ο ίδιος νωρίτερα, και τον δείχνει να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου σε εκδήλωση για τα 50 χρόνια «Μασούτης».

Με την ανάρτησή του μάλιστα εξαπολύει «πυρά» εναντίον του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη γράφοντας χαρακτηριστικά ότι «έχω πραγματικά εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής».

Αναφέρει δε ότι από το ΠΑΣΟΚ έκαναν διαρροή για τη συγκεκριμένη φωτογραφία «μην τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου. Σας το είπα πολλές φορές δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Έχω πραγματικά εκπλαγεί με την πολιτική ελαφρότητα και την έλλειψη στοιχειώδους λογικής του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, θεωρώ ότι όπως πάει το μονοψήφιο ποσοστό του είναι αναπόφευκτο. Δείτε με τί ασχολείται ολόκληρο κόμμα Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως. Χθες ήμασταν προσκεκλημένοι από τον καλό μου φίλο κ. Ιωάννη Μασούτη για να συνεορτάσουμε τα 50 χρόνια «Μασούτης» και τη μεγάλη πρόοδο αυτής της αμιγούς ελληνικής εταιρείας. Εγώ κάθομαι στο τραπέζι με τον πρώην ΠΘ κ. Κώστα Καραμανλή και με τον Διοικητή της ΤτΕ κ. Στουρνάρα. Στο διπλανό τραπέζι κάθονται ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κάποια στιγμή πηγαίνω για λίγο δίπλα για να μιλήσω με τον φίλο μου τον Τάκη και μας βγάζουν φωτό στο τραπέζι. Φωτό που ανέβασα ανάμεσα σε άλλες (ξέροντας για να είμαι ειλικρινής ότι θα γίνει φασαρία). Πράγματι με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς (που μεταξύ τους ήταν πολύ θερμοί…) δεν αντήλλαξα κουβέντα, δεν διανύουμε άλλωστε καμία περίοδο αμοιβαίας συμπάθειας. Ξύπνησα το πρωί η φωτό έπαιζε παντού, ο ένας έλεγε το ένα ο άλλος το άλλο, η εκδήλωση «Μασούτης» έγινε πανελληνίως γνωστή, όλα καλά. Εγώ ξεκίνησα την περιοδεία μου στην Βόρεια Ελλάδα για αλλεπάλληλα εγκαίνια σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία από Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Καβάλα ως Αλεξανδρούπολη, χαμός. Και τί μαθαίνω; Το ΠΑΣΟΚ έστειλε στους δημοσιογράφους επίσημη διαρροή για την περίφημη φωτό:

«Επί του παραπολιτικού που διακινείται, σας διευκρινίζω προς αποκατάσταση των γεγονότων: ο κ. Γεωργιάδης δεν καθόταν στο ίδιο τραπέζι με τους πολιτικούς αρχηγούς. Η καρέκλα που τον βλέπετε να κάθεται στη φωτογραφία, ήταν η θέση του CEO της εταιρείας Μασουτη, και ήρθε για πέντε λεπτά όταν σηκώθηκε ο CEO για να μιλήσει στον Υπουργό Ανάπτυξης».

Τώρα καταλαβαίνετε τί σας λέω; Ο κ. Ανδρουλάκης που δεν έχει κάνει ακόμη διαρροή για την πρόταση Δούκα να διαλυθεί το ΠΑΣΟΚ υπέρ Τσίπρα και θεώρησε σημαντικότερη τη φωτό από τα 50 χρόνια «Μασούτης» και έκανε διαρροή μην τυχόν και πιστέψει κάποιος ότι βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι μαζί μου… Σας το είπα πολλές φορές δεν κάνει για την πολιτική αυτός ο άνθρωπος…».