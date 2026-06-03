Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Έπαθα κολικό νεφρού – Στα 52 μου χρόνια δεν έχω νιώσει ξανά τέτοιο πόνο»

Ο γνωστός παρουσιαστής Γρηγόρης Αρναούτογλου βίωσε μια σοβαρή περιπέτεια υγείας, υποφέροντας από κολικό νεφρού που τον οδήγησε στο νοσοκομείο. Περιέγραψε τον πόνο ως τον χειρότερο που έχει νιώσει ποτέ στα 52 του χρόνια, ωστόσο πλέον έχει αναρρώσει πλήρως καθώς η πέτρα αποβλήθηκε.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Γρηγόρης Αρναούτογλου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία περιπέτεια με την υγεία του πέρασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο οποίος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από κολικό νεφρού.
  • Ο παρουσιαστής περιέγραψε τον πόνο ως «από τα πιο επίπονα πράγματα που έχω πάθει», τονίζοντας πως «στα 52 μου χρόνια δεν έχω νιώσει ξανά τέτοιο πόνο».
  • Ευτυχώς, η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος, καθώς η πέτρα έφυγε και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι πλέον καλά στην υγεία του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Μία περιπέτεια με την υγεία του πέρασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, η οποία μάλιστα τον οδήγησε στο νοσοκομείο. Ο καταξιωμένος παρουσιαστής μίλησε τηλεφωνικά στη ραδιοφωνική του εκπομπή, και περιέγραψε τα όσα έζησε, και ένα απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου στη «Super Κατερίνα».

«Μουδιασμένος» ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τη Γωγώ Μαστροκώστα: «Θα σε θυμόμαστε για την καλή σου την καρδιά» – ΒΙΝΤΕΟ

Αναφερόμενος σε αυτά που βίωσε τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξήγησε ότι: «Έπαθα κολικό νεφρού τη Δευτέρα το μεσημέρι. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο επίπονα πράγματα που έχω πάθει. Στα 52 μου χρόνια δεν έχω νιώσει ξανά τέτοιο πόνο. Ήρθαμε εδώ στο νοσοκομείο, περιμέναμε μήπως πέσει με τα ούρα».

Επιπλέον, είπε πως: «Τελικά σταμάτησε σε ένα σημείο που δεν πονούσε. Από την τρέλα τη δική μου, χθες πήγα και έκανα γύρισμα για το “The 2Night Show”. Είπα ότι αφού δεν πονάω, θα πάω, και ίσως κάνει καλό και το περπάτημα».

Γρηγόρης Αρναούτογλου για την εκπομπή με τη Ζέτα Μακρυπούλια: «Με έχετε κατασυγκινήσει»

«Τελικά, δόξα τω Θεώ, έκανε καλό το ότι σηκώθηκα και λίγο περπάτησα, γιατί έπεσε απ’ ό,τι φαίνεται η πέτρα χθες κάποια στιγμή. Σήμερα είμαι καλά, πήγα και έκανα μια μαγνητική, και έδειξε ότι έχει φύγει. Το λένε οι γιατροί, δεν το λέω εγώ, ότι πραγματικά ο πόνος αγγίζει εκείνον της γέννας», πρόσθεσε.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ