Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Έπαθα κολικό νεφρού – Στα 52 μου χρόνια δεν έχω νιώσει ξανά τέτοιο πόνο»

Μία περιπέτεια με την υγεία του πέρασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, η οποία μάλιστα τον οδήγησε στο νοσοκομείο. Ο καταξιωμένος παρουσιαστής μίλησε τηλεφωνικά στη ραδιοφωνική του εκπομπή, και περιέγραψε τα όσα έζησε, και ένα απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου στη «Super Κατερίνα».

Αναφερόμενος σε αυτά που βίωσε τα τελευταία εικοσιτετράωρα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξήγησε ότι: «Έπαθα κολικό νεφρού τη Δευτέρα το μεσημέρι. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο επίπονα πράγματα που έχω πάθει. Στα 52 μου χρόνια δεν έχω νιώσει ξανά τέτοιο πόνο. Ήρθαμε εδώ στο νοσοκομείο, περιμέναμε μήπως πέσει με τα ούρα».

Επιπλέον, είπε πως: «Τελικά σταμάτησε σε ένα σημείο που δεν πονούσε. Από την τρέλα τη δική μου, χθες πήγα και έκανα γύρισμα για το “The 2Night Show”. Είπα ότι αφού δεν πονάω, θα πάω, και ίσως κάνει καλό και το περπάτημα».

«Τελικά, δόξα τω Θεώ, έκανε καλό το ότι σηκώθηκα και λίγο περπάτησα, γιατί έπεσε απ’ ό,τι φαίνεται η πέτρα χθες κάποια στιγμή. Σήμερα είμαι καλά, πήγα και έκανα μια μαγνητική, και έδειξε ότι έχει φύγει. Το λένε οι γιατροί, δεν το λέω εγώ, ότι πραγματικά ο πόνος αγγίζει εκείνον της γέννας», πρόσθεσε.