Γρηγόρης Αρναούτογλου για την εκπομπή με τη Ζέτα Μακρυπούλια: «Με έχετε κατασυγκινήσει»

Στα «χιλιάδες» μηνύματα αγάπης που έλαβε μετά την εκπομπή το βράδυ του Σαββάτου στο «Moments» με τη Ζέτα Μακρυπούλια, αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην πρώτη επιστροφή του «The 2night Show», μετά τις διακοπές του Πάσχα, το βράδυ της Δευτέρας 20/4.

«Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Χριστός ανέστη, αληθώς ανέστη. Όλα πραγματικά μέσα από την καρδιά μας και από όλα εδώ πέρα τα παιδιά, αφού είναι η πρώτη φορά που τα λέμε μετά από το Πάσχα. Χθες δεν είχαμε εκπομπή, τις Κυριακές πλέον δεν έχουμε εκπομπή, και ξεκινήσαμε Δευτέρα έτσι φουριόζοι αυτή την εβδομάδα. Και τι έμεινε; Να, λίγες μέρες για να φύγει και ο Απρίλιος, μετά έμεινε ο Μάιος και καλοκαιράκι. Άρα περίπου πέντε εβδομάδες για το καλοκαίρι. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε δηλαδή να αγοράσετε μαγιό, κάπως έτσι», είπε αρχικά ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 και συνέχισε:

«Ήταν και ένα πολύ ωραίο σαββατοκύριακο και πραγματικά θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την εκπομπή, καταρχάς του Σαββάτου, στην Ζέτα (σ.σ. Μακρυπούλια) εκεί με το Moments. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα χιλιάδες μηνύματα, και δεν είμαι υπερβολικός, είναι χιλιάδες τα μηνύματα που στείλατε και για το γιο μου και για όλους μας. Και έτσι με έχετε συγκινήσει πάρα μα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για όλους εσάς που καθίσατε να δείτε αυτό το επεισόδιο το Σάββατο. Με έχετε κατασυγκινήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ήτανε κάποιες από τις στιγμές της ζωής μου και χαίρομαι που τις μοιραστήκαμε μαζί».

