Η «Θεοπούλα» από το «Παρά Πέντε» σε guest star εμφάνιση στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ferto» του Akyla για την Eurovision

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Lifestyle

theopoula

Η αγαπημένη «Θεοπούλα» από τη δημοφιλή σειρά των ’00s «Στο Παρά 5» αποκάλυψε ότι θα κάνει μια εμφάνιση – έκπληξη  στο βίντεο κλιπ του Akyla για το τραγούδι «Ferto» που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr, η κατά κόσμο Έφη Παπαθεοδώρου, δεν έκρυψε τη χαρά της για την παρουσία της στο βίντεο κλιπ κάτι που αποκάλυψε σε πρόσφατη εμφάνισή της σε καλλιτεχνική εκδήλωση σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, απ’ όπου και κατάγεται.

«Θα αντιπροσωπεύσω αυτό το θαυμάσιο παιδί. Ο Γιώργος Καπουτζίδης μου το πρότεινε, οπότε την Πέμπτη θα πάω Αθήνα και θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα το βίντεο κλιπ. Ελπίζω να βγει καλό και να κερδίσει ο Akylas γιατί το αξίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια.

Δείτε το βίντεο:

ΠΦΣ: Αντίθετοι οι φαρμακοποιοί στην είσοδο funds στα φαρμακεία

ΙΣΑ: Το clawback υπονομεύει τη λειτουργία του συστήματος υγείας

Πιερρακάκης: Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο -Τι είπε για τον επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο

Νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Τα ψιλά γράμματα που πρέπει να γνωρίζετε για να συμμετάσχετε

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Instagram Creator Marketplace για να κλείσετε συνεργασίες με brands

Επιστήμονες μέτρησαν για πρώτη φορά την ισχύ των πιδάκων μαύρης τρύπας – Συγκλονιστική ανακάλυψη
περισσότερα
18:22 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Όταν πήγα στη διατροφολόγο μου είπε ότι είμαι 64 ετών, αλλά τα όργανά μου δουλεύουν σαν να είμαι 78»

Καλεσμένος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν το πρωί της Τρίτης 21 Απριλίου, ο Βλαδίμηρος Κ...
09:19 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Πάνος Μουζουράκης: Αυτό το καλοκαίρι η βάπτιση του δεύτερου παιδιού του

«Η βάφτιση του γιου θα γίνει λίγο πριν τα γενέθλιά του ή στα γενέθλιά του. Ή δεν ξέρω, τα έχω ...
08:43 , Τρίτη 21 Απριλίου 2026

Σωτήρης Καλυβάτσης για Υρώ Λούπη: «Πιστεύω θα με ακολουθούσε στην επαρχία – Αν και είμαστε διαφορετικοί, συντονιστήκαμε»

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20/4) καλεσμένος στο «The 2Night Show» με ...
21:50 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Σύλλογος Φίλων Βασίλη Καρρά στο enikos.gr: «Είχαμε δώσει όρκο μπροστά του να μην τον αφήσουμε να ξεχαστεί»

Με αφορμή την ετήσια συνάντησή τους και την αφιερωματική βραδιά στον αείμνηστο τραγουδιστή την...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης