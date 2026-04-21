Η «Θεοπούλα» από το «Παρά Πέντε» σε guest star εμφάνιση στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ferto» του Akyla για την Eurovision

Η αγαπημένη «Θεοπούλα» από τη δημοφιλή σειρά των ’00s «Στο Παρά 5» αποκάλυψε ότι θα κάνει μια εμφάνιση – έκπληξη στο βίντεο κλιπ του Akyla για το τραγούδι «Ferto» που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Σύμφωνα με πληροφορίες του sinidisi.gr, η κατά κόσμο Έφη Παπαθεοδώρου, δεν έκρυψε τη χαρά της για την παρουσία της στο βίντεο κλιπ κάτι που αποκάλυψε σε πρόσφατη εμφάνισή της σε καλλιτεχνική εκδήλωση σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, απ’ όπου και κατάγεται.

«Θα αντιπροσωπεύσω αυτό το θαυμάσιο παιδί. Ο Γιώργος Καπουτζίδης μου το πρότεινε, οπότε την Πέμπτη θα πάω Αθήνα και θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα το βίντεο κλιπ. Ελπίζω να βγει καλό και να κερδίσει ο Akylas γιατί το αξίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια.

