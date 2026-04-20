Γαλλία: Πτώμα κροκόδειλου βρέθηκε δεμένο με βάρη σε υπνόσακο

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Sudinfo
Ένα μακάβριο και ασυνήθιστο εύρημα καταγράφηκε στη βόρεια Γαλλία, όταν ψαράς εντόπισε το πτώμα ενός κροκόδειλου μέσα σε κανάλι στη Ρουμπαί, κοντά στη Λιλ, σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ανακάλυψη από ψαρά με μαγνήτη

Ένας άνδρας που ψάρευε με μαγνήτη ανέσυρε το βράδυ της Κυριακής το πτώμα ενός κροκόδειλου, το οποίο ήταν δεμένο με βάρη, όπως επιβεβαίωσε η νομαρχία.

Το ζώο, μήκους «άνω του ενός μέτρου», εντοπίστηκε σε ένα από τα κανάλια που περιβάλλουν τη Ρουμπαί, στην άκρη του βόρειου τμήματος της Γαλλίας.

Δεμένος με αλυσίδες και μέσα σε υπνόσακο

Σύμφωνα με τις αρχές και βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κροκόδειλος ήταν δεμένος με αλυσίδες και βαρίδια, ενώ είχε τοποθετηθεί μέσα σε υπνόσακο.

Στο ίδιο βίντεο, ο άνδρας που έκανε την ανακάλυψη περιγράφει τη στιγμή:

«Έριξα τον μαγνήτη μου, ένιωσα κάτι βαρύ και περίεργο. Το άνοιξα και μέσα είχε αυτό (τον κροκόδειλο). Απίστευτο».

Η σορός του ζώου μεταφέρθηκε στη Φιλοζωική Οργάνωση (LPA).

Έρευνα από τις αρχές

Η εισαγγελία της Λιλ διέταξε τη διεξαγωγή έρευνας για την υπόθεση, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ζώο κατέληξε στο κανάλι.

