Λιοσίων: Καρέ καρέ η «τρελή» πορεία της μηχανής του Σουδανού που παρέσυρε τη 16χρονη – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τον 16χρονο οδηγό της μηχανής, ο οποίος το απόγευμα του Σαββάτου παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη στη Λιοσίων. Ο δράστης από το Σουδάν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, καθώς διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη.

Σε βάρος του 16χρονου, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι της Κυριακής (19/4), ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής. Ο 16χρονος παραπέμφθηκε σε ανακρίτρια ανηλίκων. Στην ίδια ανακρίτρια θα απολογηθούν και τα άλλα τρία πρόσωπα, που σχετίζονται με την υπόθεση.

Κάμερα ασφαλείας καταστήματος έχει καταγράψει τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 16χρονος, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, λίγα δευτερόλεπτα πριν παρασύρει το κορίτσι στη Λιοσίων. Η 16χρονη δεν πρόλαβε να αντιδράσει την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο.

Δείτε την «τρελή» πορεία της μηχανής του Σουδανού