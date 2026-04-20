Yποθέσεις τύπου «ΟΠΕΚΕΠΕ» και στην υπόλοιπη Ευρώπη – Οι χώρες που βρίσκονται στη «λίστα Κοβέσι»

Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με ελληνικό ενδιαφέρον βρίσκονται στο επίκεντρο, με βασικό ερώτημα αν η Ελλάδα καταγράφει τις περισσότερες υποθέσεις σε επίπεδο ΕΕ.

Στο ζήτημα αυτό αναφέρθηκε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, εξηγώντας σε ποια σημεία ξεχωρίζει η χώρα μας και σε ποια όχι. Όπως επισήμανε, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στη λίστα των ερευνών, χωρίς όμως να είναι η χώρα με τις περισσότερες υποθέσεις. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, η χώρα καταγράφει 175 υποθέσεις, με την εικόνα να διαφέρει αισθητά σε σύγκριση με άλλες χώρες που εμφανίζουν ακόμη μεγαλύτερο αριθμό δικογραφιών.

«Τα νούμερα μιλάνε μια διαφορετική γλώσσα. Η Ελλάδα έχει 175 υποθέσεις, σύμφωνα με την έκθεση που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το 2025… Το 2025, στην Ελλάδα, είχε οδηγήσει σε 11 δίκες τους κατηγορούμενους και είχαν καταδικαστεί 177 άτομα».

Η Πορτογαλία εμφανίζεται με 102 υποθέσεις, μία μόνο δίκη και 30 καταδικασθέντες. Η Ρουμανία, δηλαδή η πατρίδα της κυρίας Κοβέσι, καταγράφει 535 υποθέσεις, 20 δίκες και συνολικά 83 καταδικασθέντες. Η Σλοβακία, η οποία εμφανίζει αρκετές υποθέσεις τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει 149 δικογραφίες, 4 δίκες και 7 καταδικασθέντες.

Η σύγκριση αυτή δείχνει ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται στην κορυφή ως προς τον συνολικό αριθμό των υποθέσεων. Ωστόσο, η χώρα ξεχωρίζει στον αριθμό των καταδικασμένων, στοιχείο που, σύμφωνα με την ανάλυση, συνδέεται με τη φύση ορισμένων υποθέσεων και ειδικά με τις υποθέσεις που αφορούν αγροτικές επιδοτήσεις.

«Το νούμερο που μας κάνει να ξεχωρίζουμε είναι το νούμερο των καταδικασμένων, και αυτό έχει την εξήγησή του, λένε νομικοί κύκλοι, διότι αφορά το λαϊκό σπορ των αγροτικών επιδοτήσεων… Σε άλλους πιο σημαντικούς δείκτες, όπως το σύνολο των κεφαλαίων που έχουν παγώσει, έχουμε πράξεις παγώματος που αφορούν δυόμιση φορές λιγότερα περιουσιακά στοιχεία από τη Ρουμανία σε ύψος, δηλαδή σε δισεκατομμύρια ευρώ, και τις μισές περιπτώσεις από τη Σλοβακία» πρόσθεσε ο Τάσος Τέλλογλου.