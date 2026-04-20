Συνελήφθη 15χρονος που έσπασε με πέτρες τα παράθυρα λεωφορείων στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

Οι Αρχές συνέλαβαν έναν 15χρονο Ρομά από τον καταυλισμό Κυπαρισσίου Αταλάντης, καθώς φέρεται να πέταξε πέτρες και να έσπασε παράθυρα λεωφορείων στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος κινήθηκε στον παράδρομο της εθνικής οδού με αυτοκίνητο ιδιοκτησίας άλλου Ρομά και πέταξε πέτρες στο παρμπρίζ λεωφορείου του ΚΤΕΛ από τη βόρεια Ελλάδα, καθώς και στο πλαϊνό παράθυρο ενός ιδιωτικού λεωφορείου που κινούνταν στο ρεύμα προς Αθήνα.

Από την επίθεση έσπασαν τα τζάμια των λεωφορείων, χωρίς, ευτυχώς, να τραυματιστεί κάποιος από τους επιβάτες ή τους οδηγούς, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, του ΑΤ Λοκρών και της ΥΔΕΕ Λαμίας οργάνωσαν επιχείρηση και συνέλαβαν τον ανήλικο. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον πατέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Παράλληλα, κατέσχεσαν το αυτοκίνητο με το οποίο κινήθηκαν στον παράδρομο, ενώ οι Αρχές αναζητούν και τον ιδιοκτήτη του οχήματος, προκειμένου να τον συλλάβουν.