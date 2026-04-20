Απόστολος Γκλέτσος: «Με το θέατρο νιώθω ότι ξαναβαφτίζομαι»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Απόστολος Γκλέτσος

Καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Στούντιο 4» βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/4) ο Απόστολος Γκλέτσος. Ο έμπειρος ηθοποιός επιστρέφει στο θέατρο έπειτα από 12 χρόνια και ανέφερε ότι «ξαναβαφτίζεται από την αρχή». Μάλιστα αποκάλυψε ότι έχει αγωνία για το πώς θα τον υποδεχτεί το κοινό.

Σούπερ Ήρωες: Ο Γιώργος Λιάγκας μπαίνει στο μανάβικο

«Το έχω τόσο ανάγκη, ψυχολογική. Είχα προτάσεις όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ήμουν μπλεγμένος αλλού. Με την πολιτική, δεν γινόταν. Η τελευταία φορά που έκανα θέατρο μπορεί να ήταν πριν από 12 χρόνια. Τώρα ήθελα να γυρίσω στη δουλειά μου, στη δουλειά που αγαπώ, και είναι σαν να ξαναβαφτίζομαι από την αρχή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Γκλέτσος.

«Είναι ένας ωραίος θίασος, ένα ωραίο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου, “Λύκοι”, στο Μικρό Παλλάς. Είναι ένα αστυνομικό θρίλερ, αλλά πάρα πολύ κωμωδία, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Νομίζω μου πάει η κωμωδία. Είναι του σκηνοθέτη η παράσταση, δεν είναι των ηθοποιών» πρόσθεσε.

Χρίστος Δήμας: Προχωρούν οι εργασίες του ΒΟΑΚ σε όλα τα τμήματα μαζί με τις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας – ΒΙΝΤΕΟ

«Το περιμένω κι εγώ να το δω, έχω αγωνία και ενθουσιασμό», κατέληξε ο ηθοποιός.

Μας κάνει τελικά καλό το κλάμα; Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα

Μάριος Θεμιστοκλέους: Εντός στόχων τα έργα υποδομής στο ΕΣΥ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο ΤΜΕΔΕ Portfolio – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Ζητεί την κατάργηση του φόρου πολυτελείας στην αργυροχρυσοχοΐα

Infinite Machine Olto: Το «Cybertruck» των ηλεκτρικών ποδηλάτων που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει το αυτοκίνητο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
21:50 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Σύλλογος Φίλων Βασίλη Καρρά στο enikos.gr: «Είχαμε δώσει όρκο μπροστά του να μην τον αφήσουμε να ξεχαστεί»

Με αφορμή την ετήσια συνάντησή τους και την αφιερωματική βραδιά στον αείμνηστο τραγουδιστή την...
14:36 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Biased Beast: Ο πρώτος νικητής στο Your Face Sounds Familiar – «Θα ήθελα να συνεργαστώ με την Άννα Βίσση»

O Biased Beast βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Πρωινό μετά τη νίκη του στο Your Face Sounds F...
05:30 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Μαρία Νιέβες: Πέθανε σε ηλικία 91 ετών η ιστορική μορφή του ταγκό στην Αργεντινή

Η Μαρία Νιέβες, μία ιστορική μορφή του αργεντίνικου ταγκό, πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 91 ετώ...
04:45 , Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Γιώτα Τσιμπρικίδου: Το ροζ baby shower λίγο πριν γίνει μητέρα για πρώτη φορά – Δείτε φωτογραφίες

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου διανύει μία ξεχωριστή περίοδο στη ζωή της, καθώς βρίσκεται στον 8ο μήνα τ...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης