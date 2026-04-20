Απόστολος Γκλέτσος: «Με το θέατρο νιώθω ότι ξαναβαφτίζομαι»

Καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ, «Στούντιο 4» βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20/4) ο Απόστολος Γκλέτσος. Ο έμπειρος ηθοποιός επιστρέφει στο θέατρο έπειτα από 12 χρόνια και ανέφερε ότι «ξαναβαφτίζεται από την αρχή». Μάλιστα αποκάλυψε ότι έχει αγωνία για το πώς θα τον υποδεχτεί το κοινό.

«Το έχω τόσο ανάγκη, ψυχολογική. Είχα προτάσεις όλα αυτά τα χρόνια, αλλά ήμουν μπλεγμένος αλλού. Με την πολιτική, δεν γινόταν. Η τελευταία φορά που έκανα θέατρο μπορεί να ήταν πριν από 12 χρόνια. Τώρα ήθελα να γυρίσω στη δουλειά μου, στη δουλειά που αγαπώ, και είναι σαν να ξαναβαφτίζομαι από την αρχή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Γκλέτσος.

«Είναι ένας ωραίος θίασος, ένα ωραίο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου, “Λύκοι”, στο Μικρό Παλλάς. Είναι ένα αστυνομικό θρίλερ, αλλά πάρα πολύ κωμωδία, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη. Νομίζω μου πάει η κωμωδία. Είναι του σκηνοθέτη η παράσταση, δεν είναι των ηθοποιών» πρόσθεσε.

«Το περιμένω κι εγώ να το δω, έχω αγωνία και ενθουσιασμό», κατέληξε ο ηθοποιός.