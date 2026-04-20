Χρίστος Δήμας: Προχωρούν οι εργασίες του ΒΟΑΚ σε όλα τα τμήματα μαζί με τις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας – ΒΙΝΤΕΟ

Τα εργοτάξια κατασκευής του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης (ΒΟΑΚ) σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δήμας και ο κ. Αναγνώπουλος επιθεώρησαν τις εργασίες στις παρακάμψεις των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, που εντάσσονται στο βασικό τμήμα της παραχώρησης: Κίσσαμος Χανίων – Χερσόνησος Ηρακλείου, συνολικού μήκους 187 χλμ..

Στη συνέχεια, επισκέφθηκαν και τα άλλα δύο τμήματα του νέου ΒΟΑΚ, τα οποία βρίσκονται υπό κατασκευή, το έργο ΣΔΙΤ στο τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη και το δημόσιο έργο από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο.

Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας τόνισε: «Ο ΒΟΑΚ είναι σε καλή τροχιά. Το βασικό έργο συμβασιοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 2025 και σε λιγότερο από έναν χρόνο, ανοίξαμε εργοτάξια και στις τρεις μεγάλες πόλεις, ενώ έχουμε ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε δύο από τα επτά σημεία. Εκτός από την παραχώρηση στο τμήμα Χανιά – Χερσόνησος Ηρακλείου ενεργοποιήσαμε την προαίρεση μέχρι την Κίσσαμο, παράλληλα υλοποιούνται με καλό ρυθμό οι εργασίες στο έργο ΣΔΙΤ στο τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη και το δημόσιο έργο από τη Νεάπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών χρηματοδοτεί τις μελέτες για να φτάσει ο ΒΟΑΚ μέχρι τη Σητεία».

Ο κ. Δήμας πρόσθεσε ότι πραγματοποιούνται, παράλληλα και οι παρεμβάσεις ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο άξονα, με στόχο να υπάρξει μείωση των ατυχημάτων όπως συνέβη με τα αντίστοιχα μέτρα που εφαρμόστηκαν στην παλιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου. Όσον αφορά την εξέλιξη των συγκεκριμένων παρεμβάσεων:

Σε τρία τμήματα: Σούδα – Γεωργιούπολη, Ρέθυμνο – Γεροπόταμος και Πετρές – Ατσιπόπουλο έχουν εκκινήσει οι εργασίες.

Σούδα – Γεωργιούπολη, Ρέθυμνο – Γεροπόταμος και Πετρές – Ατσιπόπουλο έχουν εκκινήσει οι εργασίες. Σε δύο τμήματα: Κίσσαμος – Κολυμπάρι και Γεροπόταμος – ΧΥΤΑ Ηρακλείου έχουν εκπονηθεί μελέτες μετά τον έλεγχό τους αναμένεται άμεσα η έναρξη των εργασιών.

«Προφανώς θα χρειαστεί υπομονή για ένα τόσο σημαντικό έργο, όμως η προτεραιότητα της πολιτείας είναι να φτιάξουμε έναν ασφαλή οδικό άξονα, αντάξιο των αναγκών της Κρήτης. Ο ΒΟΑΚ δεν αφορά μόνο την τουριστική κίνηση του νησιού. Ο στόχος είναι να βοηθήσει τους Κρητικούς, γι΄ αυτό και περιλαμβάνονται στο έργο οι παρεμβάσεις κυκλοφοριακής ροής στο Ηράκλειο, οι εναλλακτικές διαδρομές που είναι απαραίτητες στο Ρέθυμνο, αλλά και οι συνδέσεις με το λιμάνι και το αεροδρόμιο στα Χανιά», συμπλήρωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος δήλωσε: «Σήμερα επισκεπτόμαστε κρίσιμα εργοτάξια του τμήματος Χανιά – Ηράκλειο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, και συγκεκριμένα τις παρακάμψεις των Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, όπου διαπιστώνουμε την πρόοδο σε ένα από τα πιο σημαντικά και απαιτητικά έργα υποδομής της χώρας. Ο ΒΟΑΚ υλοποιείται – στο σύνολό του – μέσω τριών συμβάσεων και δεν αποτελεί απλώς έναν νέο αυτοκινητόδρομο. Είναι μια υποδομή που αναβαθμίζει συνολικά την οδική ασφάλεια, βελτιώνει τις μετακινήσεις και ενισχύει την αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, παράλληλα με την υλοποίηση του νέου έργου, προχωρούν ήδη στοχευμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο άξονα. Με τον τρόπο αυτό, παρεμβαίνουμε άμεσα σε σημεία αυξημένου κινδύνου, βελτιώνοντας τις συνθήκες κυκλοφορίας και ενισχύοντας την ασφάλεια των πολιτών, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση του νέου αυτοκινητοδρόμου».

Παρόντες, κατά τις αυτοψίες στα εργοτάξια, ήταν η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλευτής Χανίων Σέβη Βολουδάκη, ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης, οι βουλευτές Ηρακλείου Λευτέρης Αυγενάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης και Μάξιμος Σενετάκης, ο Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, καθώς και οι Δήμαρχοι Χανίων, Παναγιώτης Σημανδαράκης και Ρεθύμνου, Γιώργος Μαρινάκης.