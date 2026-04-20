Χρίστος Δήμας: Στα εργοτάξια του νέου ΒΟΑΚ σε Χανιά και Ρέθυμνο για επιθεώρηση των εργασιών

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Δήμας - ΒΟΑΚ

Τις εργασίες κατασκευής του νέου ΒΟΑΚ επιθεώρησε σε επίσκεψη του το πρωί της Δευτέρας ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας. Ο υπουργός, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, Δημήτρη Αναγνωπουλο, τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας και παρουσία τοπικών παραγόντων βουλευτών, περιηγήθηκε στο εργοτάξιο της παράκαμψης Χανίων, όπου ανακοίνωσε, εκτός της πορείας ανακατασκευής του ΒΟΑΚ στο υπάρχον τμήμα, τη σύνδεση ΒΟΑΚ με το αεροδρόμιο Χανίων και το λιμάνι της Σούδας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στη συνέχεια το κλιμάκιο του Υπουργείου έκανε αυτοψία στο εργοτάξιο της παράκαμψης Ρεθύμνου επί του ΒΟΑΚ, ενώ εξήγγειλε την ολοκλήρωση των μελετών για την κατασκευή του περιφερειακού δρόμου της πόλης, ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, για λόγους καλής κυκλοφορίας αλλά και ασφάλειας των πολιτών.

Στη συνέχεια ο κ. Δήμας επισκέπτεται το εργοτάξιο του ΒΟΑΚ στην παράκαμψη Ηρακλείου, καθώς και τα έργα που είναι σε εξέλιξη για τις παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο τμήμα «ΧΥΤΑ Ηρακλείου – Λινοπεράματα».

