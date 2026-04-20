Βρετανία: Αστυνομικοί με full-face και αλυσοπρίονο έκαναν έφοδο σε σπίτι λόγω ενός… βιντεοπαιχνιδιού – Δυνατά ηχεία προκάλεσαν σύγχυση

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

britain police

Μια επιχείρηση της αστυνομίας που θύμιζε σκηνή από ταινία δράσης εκτυλίχθηκε το Σάββατο στο Σάουθεντ-ον-Σι της Βρετανίας, όταν οι δυνατοί θόρυβοι από τα ηχεία ενός ατόμου που έπαιζε βιντεοπαιχνίδια παρερμηνεύτηκαν ως πραγματικοί πυροβολισμοί.

Πάνοπλοι αστυνομικοί με full-face -συμπεριλαμβανομένου ενός που κρατούσε αλυσοπρίονο για την παραβίαση της πόρτας- έφτασαν στο σημείο γύρω στις 15:35 τοπική ώρα.

Μαζί τους κατέφθασαν τραυματιοφορείς και ένα ελικόπτερο-ασθενοφόρο, έπειτα από αναφορά πολίτη για πυροβολισμούς και μια κραυγή που έλεγε «με πυροβόλησαν» μέσα από ένα διαμέρισμα.

Ωστόσο, οι δυνάμεις ασφαλείας, που ήταν έτοιμες να εισβάλουν στο χώρο, διαπίστωσαν ότι ο θόρυβος προερχόταν από έναν gamer που έπαιζε Call of Duty χρησιμοποιώντας ισχυρά ηχεία.

Το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2003, προσομοιώνει πολεμικές συγκρούσεις με αποστολές βασισμένες σε πραγματικά στρατιωτικά γεγονότα.

Η επίσημη θέση των Αρχών

Η αστυνομία του Έσεξ διευκρίνισε ότι η κλήση στο 999 έγινε «από ειλικρινή ανησυχία».

Το ελικόπτερο-ασθενοφόρο είχε ήδη προσγειωθεί σε κοντινό πάρκο για άμεση αεροδιακομιδή, πριν οι Αρχές αποχωρήσουν.

«Κληθήκαμε λόγω ανησυχιών ότι ένα άτομο μπορεί να είχε τραυματιστεί από πυροβόλο όπλο» και ένοπλοι αστυνομικοί «προσήλθαν γρήγορα στο σημείο», ανέφερε η αστυνομία του Έσεξ.

Οι αστυνομικοί σύντομα «επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχαν πυροβόλα όπλα και κανείς δεν είχε υποστεί τραυματισμούς».

Πηγή: Daily Mail

