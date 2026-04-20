Κλείνει για τα οχήματα η Κοιλάδα των Τεμπών – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Τέμπη- δρόμος- βράχια

Κλειστός θα παραμείνει για δυο ημέρες ο δρόμος που διέρχεται από την Κοιλάδα των Τεμπών λόγω εκτέλεσης έκτακτων εργασιών επιθεώρησης και συντήρησης μέτρων βραχοπροστασίας.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Απριλίου, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Για αυτό τον λόγο από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, ύστερα από απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες προβλέπουν τα εξής:

• πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Κοιλάδα των Τεμπών (τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς), από τον κόμβο Αμπελακίων έως τον κόμβο Ομολίου, την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 από 08:00΄ έως 20:00΄ ώρα & την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 από 08:00΄ έως 20:00΄ ώρα.

Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω του τμήματος του Αυτοκινητόδρομου από τον Α/Κ Ευαγγελισμού (χ/θ 377+176) έως τον Η-Α/Κ Ραψάνης (χ/θ 391+108), στο οποίο περιλαμβάνονται οι σήραγγες Τεμπών Τ1 και Τ2.

