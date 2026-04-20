Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που νοσοκομείο της Τεχεράνης δέχεται πλήγμα την 1η Μαρτίου – Μαία σώζει βρέφος την ώρα της επίθεσης

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Πηγή: Χ / @IRIMFA_SPOX

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, εξήρε τη γενναιότητα του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της χώρας, μετά τις αναφορές για αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον νοσοκομείου στην Τεχεράνη την 1η Μαρτίου.

Ο Μπαγκαΐ ανάρτησε στην πλατφόρμα X ένα βίντεο που αποτυπώνει τις ηρωικές προσπάθειες νοσοκόμων και γιατρών να διασώσουν νεογνά και ασθενείς κατά τη διάρκεια των επιθέσεων από τους, όπως τους χαρακτήρισε, «Αμερικανούς και Σιωνιστές εισβολείς».

Συνοδεύοντας το οπτικό υλικό, ο εκπρόσωπος έγραψε: «Είμαι ο ίδιος άνθρωπος, υπέφερα, ήμουν εκεί».

Περιγράφοντας τη δράση του ιατρικού προσωπικού κάτω από συνθήκες πυρός, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε: «Έτσι στέκεται περήφανο το Ιράν απέναντι στη θηριωδία και τη σκληρότητα των εχθρών τους».

