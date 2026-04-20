Daily Mail: Η Ελλάδα εξαιρεί Βρετανούς τουρίστες από το νέο σύστημα ελέγχου της ΕΕ – «Φρένο» σε δακτυλικά αποτυπώματα και σάρωση προσώπου

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η Ελλάδα αποφάσισε να εξαιρέσει –προς το παρόν– τους Βρετανούς ταξιδιώτες από τους νέους αυστηρούς ελέγχους εισόδου (σύστημα EES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφεύγοντας έτσι τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και σαρώσεων προσώπου που έχουν ήδη προκαλέσει χάος σε άλλα ευρωπαϊκά σύνορα.

Η απόφαση της Αθήνας έρχεται την ώρα που οι Βρυξέλλες προωθούν το νέο Σύστημα Εισόδου-Εξόδου (EES), το οποίο απαιτεί από όλους τους επισκέπτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμπεριλαμβανομένου της Βρετανίας) να καταχωρούν βιομετρικά δεδομένα σε αεροδρόμια και συνοριακά σημεία σε όλη την ΕΕ.

Ανατροπή στους ελέγχους εισόδου

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει τη σφράγιση διαβατηρίων και να ελέγχει την τήρηση του κανόνα των 90 ημερών παραμονής χωρίς βίζα.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, ήδη έχουν διατυπωθεί προειδοποιήσεις για σοβαρές καθυστερήσεις, με εκτιμήσεις ότι οι ουρές μπορεί να φτάνουν έως και τις τέσσερις ώρες.

Παρότι το νέο καθεστώς βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία, η Ελλάδα επέλεξε να «πατήσει φρένο», επιδιώκοντας να αποφύγει προβλήματα στην κορύφωση της καλοκαιρινής σεζόν.

«Πιο ομαλή και αποδοτική εμπειρία άφιξης»

Η Ελένη Σκαρβέλη, διευθύντρια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξήγησε τη λογική της απόφασης.

«Θα διασφαλίσει μια πιο ομαλή και αποδοτική εμπειρία άφιξης στην Ελλάδα», είπε.

Πρόσθεσε ότι «θα μειώσει σημαντικά τους χρόνους αναμονής», δημιουργώντας αποσυμφόρηση ταυτόχρονα τα αεροδρόμια.

Προβλήματα και καθυστερήσεις σε άλλα σημεία της Ευρώπης

Η εφαρμογή του EES δεν έχει εξελιχθεί ομαλά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Την περασμένη Κυριακή, στο αεροδρόμιο Λινάτε του Μιλάνου, περισσότεροι από 120 επιβάτες της easyJet εγκλωβίστηκαν λόγω καθυστερήσεων στον έλεγχο διαβατηρίων και έχασαν την πτήση τους προς το Μάντσεστερ.

Συγκεκριμένα, από τους 156 επιβάτες που επρόκειτο να επιβιβαστούν, μόλις 34 κατάφεραν να ταξιδέψουν, αφήνοντας πίσω 122 άτομα. Η εταιρεία απολογήθηκε αργότερα για το περιστατικό.

Την ίδια ώρα, προβλήματα καταγράφονται και στη Βρετανία, σε βασικά σημεία ελέγχου όπως το Ντόβερ, το Φόλκστοουν και ο σταθμός London St Pancras, όπου τα ειδικά περίπτερα EES παραμένουν εκτός σύνδεσης με τα συστήματα της γαλλικής συνοριακής αστυνομίας.

Οι δυσλειτουργίες αυτές εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Στρατηγική κίνηση για τον τουρισμό

Η απόφαση της Ελλάδας θεωρείται από πολλούς ως στρατηγική επιλογή για την προστασία του τουριστικού της τομέα, ο οποίος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους Βρετανούς επισκέπτες.

Προορισμοί όπως η Κέρκυρα, η Κρήτη και η Ρόδος υποδέχονται καθημερινά περισσότερους από 2.000 ταξιδιώτες από τη Βρετανία κατά την υψηλή περίοδο.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα για το τέλος της εξαίρεσης, αυξάνονται οι εκτιμήσεις ότι και άλλες μεσογειακές χώρες ενδέχεται να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ABTA, η Ελλάδα αναμένεται να αποτελέσει τον πέμπτο πιο δημοφιλή προορισμό για τους Βρετανούς αυτό το καλοκαίρι, πίσω από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τις ΗΠΑ.