Λεμεσός: Μαζική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση – Περισσότεροι από 70 καλεσμένοι με συμπτώματα, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 18 άτομα

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες της Κύπρου διεξάγουν έρευνα για μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Λεμεσό. Περισσότεροι από 70 καλεσμένοι παρουσίασαν συμπτώματα, εκ των οποίων 18 άτομα χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

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Διεθνή Νέα

γάμος
Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό απασχολεί τις Υγειονομικές Υπηρεσίες.
  • Περισσότεροι από 70 προσκεκλημένοι παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, με 18 άτομα να νοσηλεύονται, ανάμεσά τους και παιδιά.
  • Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες συνεχίζουν τις αναλύσεις τροφίμων και νερού, ενώ διερευνάται και δεύτερο περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης για πιθανή σύνδεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στην Κύπρο, έπειτα από μαζική τροφική δηλητηρίαση καλεσμένων σε γαμήλια δεξίωση που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, philenews.com, περισσότεροι από 70 προσκεκλημένοι παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Συγκεκριμένα, 39 καλεσμένοι από τη Λεμεσό εμφάνισαν συμπτώματα, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, 15 άτομα νοσηλεύτηκαν, ανάμεσά τους και παιδιά. Παράλληλα, συμπτώματα παρουσίασαν και περίπου 35 καλεσμένοι από την Πάφο, εκ των οποίων τρία πρόσωπα χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Πρόκειται για άτομα που παρευρέθηκαν σε γαμήλια δεξίωση στη Λεμεσό, με τον προϊστάμενο των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Ηρόδοτο Ηροδότου, να αναφέρει ότι συνεχίζονται οι αναλύσεις τροφίμων και νερού από τα δείγματα που ελήφθησαν.

Όπως ανέφερε, παράλληλα γίνονται συζητήσεις με πρόσωπα που παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχει σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων τροφίμων και πιθανών μικροβίων που ενδέχεται να προκάλεσαν το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον κ. Ηροδότου, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενήργησαν άμεσα μόλις ενημερώθηκαν για το συμβάν, ενώ επικοινώνησαν και με το ζευγάρι, το οποίο τους ενημέρωσε ότι περίπου 50 άτομα είχαν παρουσιάσει συμπτώματα από την πρώτη στιγμή.

Σημειώνεται ότι διερευνάται και δεύτερο περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης σε άλλο χώρο δεξιώσεων, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσης των δύο υποθέσεων.

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