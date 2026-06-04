Λάρισα: Νέα αστυνομική επιχείρηση για την «σπείρα με τις χρυσές λίρες»

Νέα αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Λάρισα, με στόχο τη σύλληψη μελών της «σπείρας με τις χρυσές λίρες». Η εγκληματική οργάνωση κατηγορείται για απάτες και εκβιάσεις, όπου εξαπατούσε πολίτες με προσχήματα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών και στη συνέχεια τους απειλούσε. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο, ενώ προηγήθηκε ανάλογη επιχείρηση στις αρχές Μαρτίου 2026 όπου είχαν συλληφθεί τέσσερα μέλη.

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περιπολικό - αστυνομία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα αστυνομική επιχείρηση για την «σπείρα με τις χρυσές λίρες» βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης (4/6) στη Λάρισα. Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο.
  • Η επιχείρηση της ΔΑΟΕ σχετίζεται με την έρευνα για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, της οποίας η πρώτη φάση είχε γίνει τις αρχές Μαρτίου 2026 με τέσσερις συλλήψεις.
  • Η οργάνωση εξαπατούσε πολίτες με το πρόσχημα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών και προέβαινε σε απειλές, επιδεικνύοντας όπλα, όταν τα θύματα ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Νέα αστυνομική επιχείρηση για την «σπείρα με τις χρυσές λίρες» βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης (4/6) στη Λάρισα.

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Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) σχετίζεται με την έρευνα για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε απάτες και εκβιάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet.gr, μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο.

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Η επιχείρηση στις αρχές Μαρτίου

Σημειώνεται πως η πρώτη φάση της έρευνας είχε γίνει τις αρχές Μαρτίου 2026.

Όπως είχε ανακοινώσει η ΕΛΑΣ στις 7 Μαρτίου, η εγκληματική οργάνωση, που δρούσε τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021, εξαπατούσε πολίτες, με το πρόσχημα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη της αγοραστικής τους αξίας.

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Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και απαιτούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν σε απειλές σε βάρος της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τους απειλούσαν επιδεικνύοντας όπλα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης που είχε γίνει στις 6 Μαρτίου, είχαν συλληφθεί τέσσερα μέλη του κυκλώματος, που ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

 

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