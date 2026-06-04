Λάρισα: Νέα αστυνομική επιχείρηση για την «σπείρα με τις χρυσές λίρες»

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Νέα αστυνομική επιχείρηση για την «σπείρα με τις χρυσές λίρες» βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Πέμπτης (4/6) στη Λάρισα.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) σχετίζεται με την έρευνα για υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε απάτες και εκβιάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του larissanet.gr, μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί ένα άτομο.

Η επιχείρηση στις αρχές Μαρτίου

Σημειώνεται πως η πρώτη φάση της έρευνας είχε γίνει τις αρχές Μαρτίου 2026.

Όπως είχε ανακοινώσει η ΕΛΑΣ στις 7 Μαρτίου, η εγκληματική οργάνωση, που δρούσε τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021, εξαπατούσε πολίτες, με το πρόσχημα αγοραπωλησίας χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη της αγοραστικής τους αξίας.

Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και απαιτούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν σε απειλές σε βάρος της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τους απειλούσαν επιδεικνύοντας όπλα.

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης που είχε γίνει στις 6 Μαρτίου, είχαν συλληφθεί τέσσερα μέλη του κυκλώματος, που ανήκουν στην ίδια οικογένεια.