Κωνσταντοπούλου: Λυπόμαστε που διαλύθηκε η ΚΟ της Νέας Αριστεράς – Σφοδρά πυρά κατά Τσίπρα

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στη Βουλή με τη διάλυση της Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, μετά τη μαζική αποχώρηση βουλευτών και στελεχών του κόμματος. Τη λύπη της για την εξέλιξη εξέφρασε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπολύοντας, παράλληλα, πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα.

«Εμείς λυπόμαστε που διαλύθηκε μία ΚΟ της αντιπολίτευσης, η ΚΟ της Νέας Αριστεράς. Δεν είναι κέρδος για τη δημοκρατία όταν διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες της αντιπολίτευσης και πρέπει να προβληματίσει και τους σκεπτόμενους πολίτες ποιοι είναι αυτοί που μεθοδεύουν την αποσάθρωση της αντιπολίτευσης. Δύο είναι, Μητσοτάκης και Τσίπρας ονομάζονται, που προσπαθούν πάση θυσία να ανορθώσουν έναν πλήρως καταρρεύσαντα πρωθυπουργό, που ίδιος ξέρει ότι έχει καταρρεύσει, να τον αναστηλώσουν σαν μοναδικό, που μόνο αυτός υπάρχει και απέναντί του το χάος. Ποιοι είναι αυτοί που προσπαθούν να ενισχύσουν ότι απέναντί του δεν υπάρχει τίποτα και κανείς», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Είναι αλγεινό και βαθύτατα αντιδημοκρατικό αυτό που συμβαίνει από έναν πρώην πρωθυπουργό που παραβίασε και την εντολή του ως πρωθυπουργού και την εντολή του ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το 2019 έως το 2023, και για αυτό καταψηφίστηκε. Και βεβαίως την αποστολή της αντιπολίτευσης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης γιατί αυτή την εντολή πήρε και το 2023. Είναι πρωτοφανές να θες να διαλύσεις την αντιπολίτευση εντός βουλής. Δεν έχει καμία σχέση αυτό ούτε με νέο, ούτε με δημοκρατία. Έχει σχέση με εξυπηρέτηση των πιο σκοτεινών συμφερόντων και βέβαια του ίδιου του κ. Μητσοτάκη», πρόσθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.