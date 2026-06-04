Βουλή: Το όνομα του Νίκου Ταγαρά φέρει ο νέος Κώδικας Χωροταξίας-Πολεοδομίας – Παπασταύρου: Ελάχιστη αναγνώριση στον πρωτεργάτη του πολεοδομικού σχεδιασμού

Νομοτεχνική βελτίωση κατέθεσε στη Βουλή σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου με εντολή του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία προβλέπει ότι ο τίτλος του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Χωροταξίας – Πολεοδομίας μετονομάζεται τιμής ένεκεν σε «Κύρωση Κώδικα Χωροταξίας-Πολεοδομίας “Νικόλαος Ταγαράς”».

Η νομοτεχνική αυτή βελτίωση κατατίθεται ως ελάχιστη αναγνώριση της μακράς και καθοριστικής συμβολής του αειμνήστου Νίκου Ταγαρά στην προώθηση των πολιτικών χωροταξίας, πολεοδομικού σχεδιασμού, προστασίας του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος και της θεσμικής μεταρρύθμισης του χωρικού σχεδιασμού της χώρας.

Παπασταύρου: Υπηρέτησε τον σύγχρονο πολεοδομικό σχεδιασμό με συνέπεια, με επιστημονική γνώση, με εμπειρία και ήθος

Όπως είπε στην ολομέλεια της Βουλής ο κ. Παπασταύρου «αν υπάρχει ένας άνθρωπος που υπηρέτησε τον σύγχρονο πολεοδομικό σχεδιασμό της πατρίδας μας με συνέπεια, με επιστημονική γνώση, με εμπειρία επί του πεδίου και με αδιαπραγμάτευτο ήθος, αυτός ήταν ο Νίκος Ταγαράς. Στην πραγματικότητα, ήταν ο πρωτεργάτης του σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας μας» τόνισε ο κ. Παπασταύρου και συνέχισε: «Γι’ αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι στα θέματα της πολεοδομίας ήταν το σημείο αναφοράς, πέρα από κόμματα και παρατάξεις. Και αυτό φάνηκε, και την Τρίτη, στην Επιτροπή, όπου όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων μίλησαν με λόγια ειλικρινούς αναγνώρισης τόσο του χαρακτήρα όσο και της προσφοράς του Νίκου Ταγαρά. Γιατί ο Νίκος Ταγαράς ενώνει ακόμα και μετά τον θάνατό του».

Σημείωσε μάλιστα ότι ο Νίκος Ταγαράς «με το ήθος του, τη διαδρομή του, το παράδειγμά του, τη σεμνότητά του, δίδαξε σε όσους είχαμε την τιμή να συνεργαστούμε μαζί του κάτι βαθύτερο. Ότι η πολιτική αποκτά πραγματικό νόημα όταν ασκείται με συνέπεια, με αξιοπρέπεια και με πραγματική προσφορά στον τόπο. Σε μια περίοδο που περισσεύουν ο θόρυβος, η αναγνωρισιμότητα, ο Νίκος παρέμενε αθεράπευτα αγνός, καθαρός, μετρημένος, χωρίς έπαρση, χωρίς πολλά λόγια, άνθρωπος του μέτρου. Αγαπούσε την πατρίδα του, πίστευε βαθιά στην ανάγκη της μεταρρύθμισης του πολεοδομικού σχεδιασμού, πίστευε ότι πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, να αντιμετωπίσουμε τον λαβύρινθο της πολεοδομίας, να ψηφιοποιήσουμε, να ενοποιήσουμε τις πολεοδομίες. Πίστευε ότι ο πολίτης, ο μηχανικός, η αυτοδιοίκηση, το περιβάλλον χρειαζόμαστε καθαρούς κανόνες, ξεκάθαρους κανόνες και γι’ αυτό αγωνίστηκε. Νομίζω ότι όλοι όσοι συνεργαστήκαμε μαζί του, αναγνωρίζουμε την προσφορά του στην πατρίδα. Γιατί ο Νίκος νομίζω έκανε πράξη αυτό το οποίο είπε ο Ελύτης. “Κάνε άλμα πιο γρήγορα από τη φθορά”. Με έναν δικό του, σεμνό και αθόρυβο τρόπο, αυτό υπηρέτησε ο Νίκος Ταγαράς.

Το άλμα από τη φθορά της πολυνομίας στην τάξη. Από την αδράνεια στην πράξη. Από τη σύγχυση στον κανόνα. Από το πρόβλημα στη λύση.

Γι’ αυτό και θεωρώ ότι η καλύτερη τιμή στη μνήμη του είναι να συνεχίσουμε το έργο του. Για τον λόγο αυτό, κύριε πρόεδρε, καταθέτω νομοτεχνική βελτίωση, ώστε η μεγάλη αυτή ιστορική μεταρρύθμιση για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό να φέρει και το όνομα και τη σφραγίδα της προσφοράς του Νίκου Ταγαρά ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στον άνθρωπο που αφιέρωσε τη δημόσια διαδρομή του στην οργάνωση του χώρου, στην υπηρεσία του πολίτη και στην αξιοπρέπεια της πολιτικής. Άρα προτείνω στο τέλος του σχέδιο νόμου, μετά τη λέξη πολεοδομίας, να προστεθούν οι λέξεις “Νικόλαος Ταγαράς”».

Ακολούθως, το κοινοβουλευτικό και εν γένει πολιτικό ήθος του Νίκου Ταγαρά αναγνώρισαν και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων, ενώ η Ολομέλεια, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τήρησε ενός λεπτού σιγή, τόσο για τον Νίκο Ταγαρά, όσο και για τον δημοσιογράφο και πρώην βουλευτή, Νάσο Αθανασίου, που απεβίωσαν τις προηγούμενες ημέρες.