Διαλύθηκε και επισήμως η ΚΟ της Νέας Αριστεράς – Η στιγμή της ανακοίνωσης στη Βουλή

Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύθηκε και επισήμως, μετά την αποχώρηση επτά βουλευτών και την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό της αξίωμα. Η ανακοίνωση έγινε από τον αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος διάβασε τις επιστολές ανεξαρτητοποίησης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διαλύθηκε και με τη «βούλα» η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την αποχώρηση επτά βουλευτών.
  • Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης, ανέγνωσε τις επιστολές των βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν την Τετάρτη, επισημαίνοντας πως «δεν υφίσταται πλέον η ΚΟ της Νέας Αριστεράς»
  • . – Η Έφη Αχτσιόγλου παραιτήθηκε του βουλευτικού της αξιώματος, με τον Γιάννη Δραγασάκη να αναμένεται να επιστρέψει στη Βουλή ως πρώτος επιλαχών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Διαλύθηκε και με τη «βούλα» η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την αποχώρηση επτά βουλευτών. Από την έδρα, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης ανέγνωσε τις επιστολές των βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν την Τετάρτη.

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Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Νάσο Ηλιόπουλο, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζειμπέκ. Σημειώνεται ότι πριν από λίγες εβδομάδες είχε ανεξαρτητοποιηθεί και ο βουλευτής Ροδόπης, Φερχατ Οζγκιούρ.

«Κατόπιν των ανωτέρω δεν υφίσταται πλέον η ΚΟ της Νέας Αριστεράς . Δεν ανήκουν σε καμία ΚΟ και θεωρούνται ανεξάρτητοι» ανέφερε ο κ. Πλακιωτάκης.

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Το όνομα της Έφης Αχτσιόγλου δεν ανακοινώθηκε από τον κ. Πλακιωτάκη, καθώς δεν ανεξαρτητοποιήθηκε απλώς, αλλά παραιτήθηκε του βουλευτικού της αξιώματος.   Μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, ο Γιάννης Δραγασάκης, ως πρώτος επιλαχών στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, αναμένεται να επιστρέψει στη Βουλή.

 

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