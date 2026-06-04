Μαρζάν Σατραπί: Πέθανε σε ηλικία 56 ετών – Ήταν παγκοσμίως γνωστή για το «Persepolis»

Η Γαλλοϊρανή, Μαρζάν Σατραπί, η οποία γνώρισε διεθνή αναγνώριση με τα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα και την ταινία της «Persepolis», πέθανε σε ηλικία 56 ετών, όπως αναφέρει το AFP.

«Η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από θλίψη λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Ματίας Ρίπα, του συζύγου της και έρωτα της ζωής της», αναφέρει ανακοίνωση της οικογένειάς της στο AFP. Ο παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος Ματίας Ρίπα πέθανε στις 8 Απριλίου 2025.

Η Σατραπί ήταν σφοδρή επικριτής του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, έφτασε στη Γαλλία το 1994 και απέκτησε τη γαλλική υπηκοότητα το 2006. Το έργο της «Persepolis» αφηγείται την ιστορία των πρώτων χρόνων της Σατραπί στην Τεχεράνη, όπου αγωνιζόταν υπό τους περιορισμούς που επέβαλε η ισλαμική ηγεσία του Ιράν μετά την επανάσταση του 1979, προτού σταλεί στην Ευρώπη από τους γονείς της για να ξεκινήσει μια ζωή στην εξορία.