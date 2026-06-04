Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Φιλοθέη – Επιχειρούν και 2 ελικόπτερα

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6) σε χαμηλή βλάστηση, στα σύνορα της Φιλοθέης με το Γαλάτσι, κοντά στο Άλσος Βεΐκου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει έκταση με ξερά χόρτα, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, έχουν σπεύσει 47 πυροσβέστες με 10 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, ενώ δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή φιλόθεη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 4, 2026

Λόγω της φωτιάς επικρατεί μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των κατοίκων, ενώ εκλύονται πυκνοί καπνοί.