Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Φιλοθέη – Επιχειρούν και 2 ελικόπτερα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6) σε υπαίθριο χώρο, στα σύνορα της Φιλοθέης με το Γαλάτσι. Η πυρκαγιά καίει έκταση με ξερά χόρτα, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων δύο ελικοπτέρων.

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φωτιά Φιλοθέη
Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6) σε υπαίθριο χώρο, στα σύνορα της Φιλοθέης με το Γαλάτσι.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει έκταση με ξερά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
  • Συγκεκριμένα, 47 πυροσβέστες με 20 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων έχουν σπεύσει στο σημείο. Από αέρος επιχειρούν και δύο ελικόπτερα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6) σε χαμηλή βλάστηση, στα σύνορα της Φιλοθέης με το Γαλάτσι, κοντά στο Άλσος Βεΐκου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει έκταση με ξερά χόρτα, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, έχουν σπεύσει 47 πυροσβέστες με 10 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, ενώ δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος.

Λόγω της φωτιάς επικρατεί μεγάλη αναστάτωση μεταξύ των κατοίκων, ενώ εκλύονται πυκνοί καπνοί.

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