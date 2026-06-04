Βορίδης για Σαμαρά: Τα κόμματα δεν δημιουργούνται με τα «θέλω» – Δεν αρκούν

«Τα κόμματα δημιουργούνται όταν βρίσκουν κοινωνικοπολιτικές αντιστοιχίσεις. Δηλαδή όταν βρίσκουν κοινωνικά, πολιτικά και ιδεολογικά αιτήματα μέσα στην κοινωνία και έρχονται να ανταποκριθούν σε αυτά», ανέφερε ο Μάκης Βορίδης, στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, αναφερόμενος στα σενάρια για δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

«Δεν δημιουργούνται με τα «θέλω». Τα θέλω είναι βολονταριστικές προσεγγίσεις και δεν αρκούν. Μπορεί να αποτελούν σημείο αφετηρίας μιας προσπάθειας, όμως η ευόδωσή της προϋποθέτει κοινωνικοπολιτική αντιστοίχιση με κάτι υπαρκτό μέσα στην κοινωνία» πρόσθεσε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός.

Ερωτηθείς για το εάν ένα πιθανό κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό θα μπορούσε να προκαλέσει εκλογικές απώλειες στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε πως «εάν το αποφασίσει ο πρώην πρωθυπουργός, θεωρώ ότι περισσότερο θα δείτε μία ανακατανομή των ψηφοφόρων που κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Θα δείτε περισσότερο ένα ανακάτεμα της τράπουλας εκεί παρά μία σημαντική απώλεια από τη Νέα Δημοκρατία».

«Το να έχει η Νέα Δημοκρατία δύο πρώην πρωθυπουργούς απέναντί της ευχάριστο δεν είναι»

«Το να έχει η Νέα Δημοκρατία δύο πρώην πρωθυπουργούς απέναντί της ευχάριστο δεν είναι. Προφανώς ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε η Νέα Δημοκρατία, θα θέλαμε να είναι έτσι τα πράγματα».

Ο κ. Βορίδης υπογράμμισε πάντως ότι η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να δίνει έμφαση στη διατήρηση της εσωτερικής συνοχής. «Μας ενδιαφέρει η ενότητα, μας ενδιαφέρουν οι συγκλίσεις, να μη φεύγει κανένα στέλεχός μας. Μας ενδιαφέρει να ακούμε με προσοχή και με ένταση προσοχής τις διαφορετικές απόψεις», είπε, προσθέτοντας ότι «πάντα υπάρχουν περιθώρια για συνεννοήσεις και συγκλίσεις, ιδιαίτερα με ανθρώπους που η παράταξή τους τούς έχει τιμήσει και συνεχίζει να τους τιμά».

Για τα ελληνοτουρκικά

Σχολιάζοντας την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση από πολιτικές δυνάμεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εθνικών θεμάτων, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί υποχωρητικότητας της κυβέρνησης.

«Μιλάμε για κριτική σε μια κυβέρνηση που έχει κάνει τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, έχει προχωρήσει στη συμφωνία ΑΟΖ με την Αίγυπτο, στις συμβάσεις υδρογονανθράκων και στο μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα των τελευταίων δεκαετιών. Είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται ενδοτική στην εξωτερική πολιτική;» επεσήμανε.

«Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και ανακατανομή. Δεν έχει ακόμη αποκτήσει σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για μια περίπτωση όπου ένα προσωπικό δράμα μετουσιώθηκε σε πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα και η αντιστοίχισή του με την κοινωνία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον» σημείωσε ο κ. Βορίδης για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Σε ό,τι αφορά την πορεία της Νέας Δημοκρατίας στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Βορίδης υποστήριξε ότι οι συγκρίσεις με το 41% των εθνικών εκλογών πρέπει να γίνονται με προσοχή, καθώς οι ευρωεκλογές και οι βουλευτικές εκλογές αποτελούν διαφορετικές αναμετρήσεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι μετρήσεις καταγράφουν σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων ψηφοφόρων, μεγάλο μέρος των οποίων φαίνεται να προέρχεται από τη δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας. «Πράγματι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων και πράγματι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της ζώνης φαίνεται να αποτελείται από ψηφοφόρους που έχουν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία».

Ο υπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις εκλογικές προοπτικές του κυβερνώντος κόμματος, σημειώνοντας ότι οι περισσότερες δημοσκοπήσεις στην εκτίμηση ψήφου καταγράφουν ποσοστά κοντά στο 30%.

«Οι περισσότερες μετρήσεις στην εκτίμηση ψήφου δείχνουν ποσοστά 29% με 30% και δεν είναι πολύ μακριά από το 36% της αυτοδυναμίας. Δεν είναι στόχος ακατόρθωτος», αλλά κάτι υπαρκτό και εφικτό, τόνισε με νόημα.

Σχετικά με τις αποχωρήσεις των 150 στελεχών από την κεντροαριστερά και την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, επεσήμανε πως ο πρώην πρωθυπουργός «εκμεταλλεύτηκε» την κατακόρυφη δημοσκοπική πτώση του ΣΥΡΙΖΑ και τα εσωκομματικά του προβλήματα ενώ υπογράμμισε πως το ποσοστό της τάξεως του 12% του Νίκου Ανδρουλάκη, δημιούργησε ένα πολιτικό κενό στο οποίο ο κ. Τσίπρας βρήκε χώρο να δραστηριοποιηθεί.

«Ο κ. Τσίπρας έχε προφανώς μία τετράγωνη ιδεολογική πολιτική. Προφανώς τα πράγματα δεν θα ήταν ίδια, εάν ο Ανδρουλάκης κατέγραφε ποσοστά 18-20%».