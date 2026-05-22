Απάντηση Βορίδη σε Σαμαρά: Μηδενιστική κριτική για την εξωτερική πολιτική

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Βορίδης
Απάντηση στη σφοδρή επίθεση που εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς από το βήμα της Βουλής για τα ελληνοτουρκικά, έδωσε ο Μάκης Βορίδης, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση.

«Άκουσα για την πολιτική του κατευνασμού από αυτή την κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει κάνει τα 12 ναυτικά μιλιά στο Ιόνιο, είναι αυτή που έχει κάνει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει γνωρίσει η χώρα. Είναι αυτή που έχει πάρει τις φρεγάτες, τα Rafale, τα F-35, είναι αυτή η κυβέρνηση που για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία έχει στείλει τον ελληνικό στρατό, φρεγάτες, να υπερασπιστούν την Κύπρο. Είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες και οι στρατηγικές συμμαχίες έχουν έναν ξεκάθαρο αμυντικό προσανατολισμό. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έχει κάνει την ΑΟΖ με την Αίγυπτο, είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία σήμερα έχει κάνει συμβάσεις και κάνει εξορύξεις εκεί που υποτίθεται ότι υπάρχει το ψευδομνημόνιο της Τουρκίας με τη Λιβύη.

Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έχει κάνει τα θαλάσσια πάρκα, επεκτείνοντας την επιρροή και την άσκηση κυριαρχίας, στο μέγιστο το οποίο επιτρέπουν οι διεθνείς συνθήκες. Αυτή η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα αυτά και επειδή ακούω μια ανησυχία για τις αντιδράσεις της Τουρκίας, οι αντιδράσεις της δεν προέρχονται από τον κατευνασμό, αλλά από μια ενεργή εξωτερική πολιτική η οποία πράγματι έχει στριμώξει την Τουρκία. Είναι αντίδραση ακριβώς σε αυτή την ενεργητική εξωτερική πολιτική και όχι το αντίθετο» τόνισε ο κ. Βορίδης.

«Αν αυτά ήταν τόσο εύκολα, γιατί δεν τα είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις;»

«Αν αυτά ήταν όλα τόσο εύκολα, αυτονόητα και απλά και περίπου εκμηδενίζονται, γιατί δεν τα είχαν κάνει οι προηγούμενες κυβερνήσεις; Και αν εν τέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πατριωτικά ελλείμματα, γιατί έχει πάρει δύο φορές 41%, γιατί έχει επιβραβευτεί αυτή η πολιτική του; Γιατί σήμερα που μιλάμε, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει κάνει κάτι μοναδικό και ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά, πάνω από οποιονδήποτε άλλο πολιτικό αντίπαλό της, κατά 12 έως 15 μονάδες; Πότε έχει ξαναγίνει αυτό στην ελληνική μεταπολιτευτική ιστορία, για να το καταλάβουμε, προτού ασκούμε αυτές τις δριμύτατες και απολύτως μηδενιστικές κριτικές;» πρόσθεσε ο πρώην υπουργός, απαντώντας στα πυρά του Αντώνη Σαμαρά.

 

 

 

 

 

