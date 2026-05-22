Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: «Η Ελλάδα πλήρωσε ακριβά τις πάνω και κάτω πλατείες»

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Ο Παύλος Μαρινάκης
Τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καρυστιανού, ξεκαθάρισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας παράλληλα και το σύνθημα που ακούστηκε, κατά την παρουσίαση του κόμματος.

Αναφερόμενος στο σύνθημα «Μαζί σου Μαρία να φύγει η μαφία» και στη φράση της ίδιας «θα φύγει», ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να δώσει άμεση απάντηση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν επιθυμεί να το σχολιάσει.

Μιλώντας στο ERTNEWS Radio, τόνισε ωστόσο ότι «η χώρα έχει πληρώσει ακριβά τις πάνω και κάτω πλατείες», επισημαίνοντας πως όσοι εξέφρασαν εκείνες τις λογικές, δεν κατάφεραν να δώσουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη ότι σε μια δημοκρατία κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα είτε να είναι υποψήφιος είτε να ιδρύει πολιτικό κόμμα, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να εμπλακεί σε προσωπικές πολιτικές αντιπαραθέσεις.

