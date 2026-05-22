Πέτρος Ιακωβίδης: Η εξομολόγηση για τον πατέρα του – «Τον είδα που δάκρυσε και εκεί κατάλαβα πόσο περήφανος νιώθει»

Φωτογραφία: Instagram/petros_iakovidis
Ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πέτρος Ιακωβίδης στον Θέμη Γεωργαντά, η οποία θα προβληθεί στο «After Dark» την Κυριακή 24 Μαΐου, παρακολούθησαν οι τηλεθεατές την Παρασκευή (22/5). Σε αυτό, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στον πατέρα του.

Ο αγαπημένος ερμηνευτής, μιλώντας για τον πατέρα του, εξομολογήθηκε πως: «Μου άρεσε πάρα πολύ που πήγαινα στο γήπεδο με τον πατέρα μου. Μου άρεσε πάρα πολύ που είχα τον πατέρα μου όλα αυτά τα χρόνια που τραγουδούσα.

Τραγουδούσα και κοιτούσα τον ηχολήπτη πάνω, και τον έβλεπα εκεί να με κοιτάει, να με προσέχει. Μου χαμογελούσε».

«Ένιωσα μεγαλύτερη περηφάνεια»

«Βέβαια δεν μου είπε ποτέ ότι ήμουν καλός. Μου έλεγε “οκ, καλά τα πήγες”. Ξέρεις πότε το κατάλαβα; Νομίζω ότι ήταν πριν από ένα χρόνο. Όταν πλέον ηγήθηκα σε ένα σχήμα και βγήκα μπροστά, και ήρθε και είδε την αγάπη του κόσμου, τον είδα που δάκρυσε», εξήγησε στη συνέχεια.

Επιπλέον, ο Πέτρος Ιακωβίδης είπε ότι: «Εκεί κατάλαβα και πόσο περήφανος νιώθει. Και εγώ εκείνη την ώρα, πίστεψέ με, ένιωσα μεγαλύτερη περηφάνεια. Γιατί έλεγα μέσα μου: “Κοίτα να δεις τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος τώρα, για να είμαι εγώ εδώ. Τουλάχιστον, ήμουν σωστός, και όλα αυτά που έκανε βγήκαν σε καλό”». 

