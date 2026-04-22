Πέτρος Ιακωβίδης: «Δεν είμαι καθόλου ζηλιάρης – Άμα δεν τα βρίσκεις, το διαλύεις»

Ελένη Φλισκουνάκη

Πέτρος Ιακωβίδης
Φωτογραφία: Instagram/petros_iakovidis

Στην κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή μίλησε ο Πέτρος Ιακωβίδης. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής, στις δηλώσεις του εξήγησε πως δεν είναι ζηλιάρης, τονίζοντας ότι «εμπιστεύομαι τον άνθρωπό μου».

Πέτρος Ιακωβίδης: Η τρυφερή αναφορά στην μητέρα του – «Αν δεν ήταν εκείνη…»

Συγκεκριμένα, ο Πέτρος Ιακωβίδης είπε ότι: «Δεν είμαι καθόλου ζηλιάρης. Ζηλεύω μόνο στην αφορμή. Αυτά που λέει ο άλλος “ήταν χθες η κοπέλα σου έξω και κάποιος της μίλησε”, εντάξει».

«Δεν έχω ψάξει ποτέ κινητό, δεν με απασχολεί καθόλου, δεν θέλω. Δεν φοβάμαι, εμπιστεύομαι τον άνθρωπό μου. Άμα δεν τα βρίσκεις, το διαλύεις», ανέφερε στη συνέχεια.

Πέτρος Ιακωβίδης: «Δεν με άφησαν οι δικοί μου άνθρωποι να καβαλήσω το καλάμι»

«Δεν κρύβω τίποτα»

Σε άλλο σημείο, μιλώντας για την προσωπική του ζωή, εξήγησε ότι: «Δεν μου αρέσει να μιλάω για την προσωπική μου ζωή. Μην νομίζει ο κόσμος ότι το κάνω για τη δουλειά μου. Τι να κάνω για τη δουλειά μου; Δεν μου κάνει σε κάτι κακό το να έχω κοπέλα. Μπορεί να μην θέλει η κοπέλα σου».

«Πίστεψέ με δεν κρύβω και τίποτα. Μια χαρά είμαι και κυκλοφορώ όπως όλος ο κόσμος, απλά δεν το υπεραναλύω και δεν συζητάω πολύ για αυτά τα πράγματα», πρόσθεσε.

Πέτρος Ιακωβίδης: «Έγινα τραγουδιστής γιατί είδα τον Βοσκόπουλο – Έχω καψούρα με τον Καρρά»

7 σημάδια ότι η φιλία σας δεν θα αντέξει στον χρόνο

Νέο κτηριακό συγκρότημα στο «Αττικόν» με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Θετικό το α’ τρίμηνο του 2026 για τα ξενοδοχεία της Αθήνας – «Επιβράδυνση» τον Μάρτιο

Boυλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων – Όλα όσα προβλέπει

Saildrone Spectre: Ο αθόρυβος κυνηγός υποβρυχίων που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ναυτικού πολέμου

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:24 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Αντίνοος Αλμπάνης για τον καρκίνο: «Έχει μία αγριάδα όλο αυτό, το οποίο σε κάνει να είσαι αμήχανος και πάρα πολύ μόνος»

Ο Αντίνοος Αλμπάνης ήταν καλεσμένος στο νέο επεισόδιο της διαδικτυακής εκπομπής των «Rainbow M...
21:38 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ρία Ελληνίδου: Η τρυφερή εξομολόγηση για τους γονείς της – «Έκαναν μεγάλη θυσία και για εμένα και για τα αδέλφια μου…»

Με πολύ τρυφερά λόγια μίλησε η Ρία Ελληνίδου για τους γονείς της, σε δηλώσεις που παραχώρησε σ...
20:22 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Ιάσονας Μανδηλάς για την πρόταση γάμου στον σύντροφό του: «Ο μπαμπάς μου είχε πάρει σαμπάνια για να ανοίξουμε»

Στις αρχές Απριλίου, ο Ιάσονας Μανδηλάς με ένα πολύ συγκινητικό βίντεο στο Instagram, αποκάλυψ...
18:51 , Τετάρτη 22 Απριλίου 2026

Παύλος Σταματόπουλος για την περιπέτεια της υγείας του: «Μου είπαν μετά ότι ήταν μία πολύ δύσκολη κατάσταση»

Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ήταν καλεσμένος το πρωί της Τετάρτης 22 Απριλίου, ο Παύλος Σταμα...
MUST READ

LIVE – 52η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Μάστιγα» οι τηλεφωνικές απάτες: Τα κόλπα των επιτήδειων για να ξεγελούν τα θύματά τους – Πώς έπεισαν 14χρονο να παραδώσει χρυσαφικά και χρυσές λίρες

Τσερνόμπιλ: «Καταφύγιο» άγριας ζωής 40 χρόνια μετά την πυρηνική καταστροφή – Η εντυπωσιακή επιστροφή της φύσης