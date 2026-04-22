Τάσος Ιορδανίδης: «Το 2020, ο Στέφανος Ληναίος και η κυρία Έλλη Φωτίου με έσωσαν…»

Ο Στέφανος Ληναίος με το ταλέντο και το ήθος του, κατάφερε να λατρευτεί από τους δικούς του ανθρώπους αλλά και τον απλό κόσμο, με την είδηση του θανάτου του, στα 98 του χρόνια, να προκαλεί πανελλήνια συγκίνηση. Ο Τάσος Ιορδανίδης, αργά το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Απριλίου, πραγματοποίησε μία νέα ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, η οποία είναι αφιερωμένη στον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Ο Τάσος Ιορδανίδης, στο post του μοιράστηκε με το κοινό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μία συνομιλία του με τον Στέφανο Ληναίο, μέσα από την οποία μπορεί κανείς να καταλάβει το πόσο αγαπούσε, θαύμαζε και εκτιμούσε ο αείμνηστος καλλιτέχνης, την σύζυγό του και συνάδελφό του, Έλλη Φωτίου.

Ο γνωστός ηθοποιός και παρουσιαστής, στην ανάρτησή του δημοσίευσε μία κοινή του φωτογραφία, με τον Στέφανο Ληναίο και την Έλλη Φωτίου.

Στη λεζάντα, ο Τάσος Ιορδανίδης έχει γράψει: «-Τάσο μου…

-Κύριε Στέφανε! Την καλημέρα μου! Όλα καλά;

-Όλα καλά, όλα ανθηρά! Μόνο ένα πράγμα θέλω να σου ζητήσω…

-Πείτε μου, ό,τι θέλετε!

-Αλλάζουμε θέσεις ρε κερατά; Μου δίνεις τα χρόνια σου, να πάρω τα δικά σου;

-Σωπάτε καλέ, εσείς πιο νέος είστε από μένα…

-Έχω την Έλλη δίπλα μου, γι’ αυτό. Είμαι πολύ τυχερός Τάσο μου. Αυτό το πλασματάκι που γνώρισα τότε-ένα πλασματάκι-έγινε αυτή η γυναίκα που έγινε!

Ακολουθούσε συζήτηση εφ´ όλης της ύλης! Ιστορία, πολιτική, θέατρο οι βασικοί άξονες. Ο αποχαιρετισμός ίδιος πάντα…

– Τη Θάλεια και τα μάτια σου!

-Μην αγχώνεστε, εννοείται!

-Ακούς τι σου λέω! Τη Θάλεια και τα μάτια σου! Εγώ, αν δεν ήταν η Έλλη, δε θα ήμουν εδώ!

Το 2020,ο Στέφανος Ληναίος και η κυρία Έλλη Φωτίου, με έσωσαν. Σα δύο φύλακες άγγελοι! Δύο άγγελοι που έγιναν οικογένειά μου-μας. Ευγνώμων-ες!

Μαργαρίτα μου, Αλέξη μου, Στέφανε jr, κυρία Έλλη, είμαστε εδώ για πάντα!

Κύριε Στέφανε… Μην αγχώνεστε, εννοείται! Τα φιλιά μας, την αγάπη μας!».

