Νατάσα Θεοδωρίδου: «Έχω παντρευτεί δύο φορές – Δεν είμαι κορίτσι πια»

Απάντηση στα δημοσιεύματα που την θέλουν να παντρεύεται στη Δράμα, έδωσε η Νατάσα Θεοδωρίδου.

«Και κάπου εδώ τελειώνει η κουβέντα μας. Καλημέρα» απάντησε με χιούμορ η τραγουδίστρια όταν ρωτήθηκε για τα περί γάμου.

Μάλιστα η Νατάσα Θεοδωρίδου δεχόταν ταυτόχρονα τα «πειράγματα» του Σάκη Ρουβά, ο οποίος την ρώτησε: «Παντρεύεσαι;» και εκείνη είπε:

«Εσύ έχεις παντρευτεί νομίζω. Και εγώ έχω παντρευτεί δύο φορές. Δεν είμαι κορίτσι πια».

Στη συνέχεια η Νατάσα Θεοδωρίδου αναφέρθηκε στον έρωτα λέγοντας ότι «σαν τον έρωτα δεν έχει… Είναι ζωτικής σημασίας συναίσθημα και πρέπει να υποκλινόμαστε όλοι και να τον υποδεχόμαστε».

