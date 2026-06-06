Βελόπουλος για Ουκρανία: «Από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολιάζει αρνητικά τη «δήθεν συγγνώμη» της Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έπρεπε να δηλώσει ικανοποιημένη και να διακόψει τα κονδύλια προς τους Ουκρανούς λόγω της στάσης τους στο Κυπριακό και το drone. Παράλληλα, εκφράζει την πεποίθηση ότι η συνεχής άνοδος της Ελληνικής Λύσης δεν αποτρέπεται, περιγράφοντας το πολιτικό σύστημα ως «χυλό και πολτό» σε πανικό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κυριάκος Βελόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σχολίασε την «δήθεν συγγνώμη» της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι «από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο».
  • Ο κ. Βελόπουλος σημειώνει ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να κόψει όλα τα κονδύλια από τους Ουκρανούς, καθώς είναι «φίλοι των Τούρκων και εχθροί της Ελλάδος» λόγω του drone και της στάσης τους στο Κυπριακό.
  • Σε άλλη δήλωσή του, ο Κυριάκος Βελόπουλος εκφράζει την άποψη ότι «η συνεχής άνοδος της Ελληνικής Λύσης δεν αποτρέπεται» και ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε πανικό.

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«Για την δήθεν συγγνώμη της Ουκρανίας, να σημειώσουμε το υπουργείο Εξωτερικών ότι από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο», τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

«Στην προκειμένη περίπτωση το φιλότιμο χάθηκε από την κυβέρνηση, γιατί με μία συγγνώμη δηλώνει ικανοποιημένη, ενώ θα έπρεπε να κόψει όλα τα κονδύλια από τους Ουκρανούς, που είναι φίλοι των Τούρκων και εχθροί της Ελλάδος, όχι μόνον λόγω του drone, αλλά και λόγω της στάσης τους στο Κυπριακό», σημειώνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

«Η συνεχής άνοδος της Ελληνικής Λύσης δεν αποτρέπεται

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, σε άλλη δήλωσή του, εκφράζει την άποψη ότι η συνεχής άνοδος της Ελληνικής Λύσης δεν αποτρέπεται.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αναφέρει σε σημερινή του δήλωση:

«Το πολιτικό σύστημα χυλός και πολτός είναι σε πανικό, διότι οι Έλληνες κατάλαβαν τα παρασκηνιακά παιχνίδια απελπισίας, αφού έχουμε έναν πρωθυπουργό που είναι σε αποδρομή και γίνεται τέως και έρχονται και κάποιοι άλλοι τέως, που κατέστρεψαν τη χώρα και άλλα δήθεν νέα κόμματα, που όλο το σύστημα της ΝΔ υποστηρίζει, για να αποτρέψουν την συνεχή άνοδο της Ελληνικής Λύσης, κάτι που δεν αποτρέπεται, επειδή είναι βέβαιο ότι η Ελληνική Λύση θα είναι η ταφόπλακά τους και εθνική και οικονομική ανάσταση των Ελλήνων».

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