Κοβέσι πριν από τη συνάντηση με Φλωρίδη: «Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις – Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας»

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Φλωρίδης - Κοβέσι

Συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό, Γιάννη Μπούγα έχει εδώ και λίγη ώρα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι.

Κατά την είσοδό της στο υπουργείο, η κα Κοβέσι έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ευχαριστώ που ήρθατε, θα συναντηθώ με τρεις υπουργούς: Δικαιοσύνης, Εσωτερικών (σ.σ. Προστασίας του Πολίτη) και Οικονομικών. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας αλλά αύριο θα μπορώ να πω περισσότερα».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

