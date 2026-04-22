Ιράν: Ελληνικών συμφερόντων το πλοίο που χτυπήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που χτυπήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, είναι ελληνικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με την εταιρεία Ναυλιακής ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του containership «EPAMINONDAS» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι πολεμική λέμβος των IRGC προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω VHF και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Από την επίθεση προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Jebel Ali στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό τη Mudra της Ινδίας.

Τι αναφέρουν τα ιρανικά ΜΜΕ

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που δέχτηκε πυρά από κανονιοφόρο του IRGC στα ανοικτά των ακτών του Ομάν «αγνόησε τις προειδοποιήσεις των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων».

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, το περιστατικό συνέβη 15 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Ομάν, ανέφερε ο UKMTO, προσθέτοντας ότι ο καπετάνιος του δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι η κανονιοφόρος άνοιξε πυρ χωρίς να εκπέμψει κλήση μέσω ασυρμάτου.

Ωστόσο, το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν ανέφερε ότι το πλοίο «αγνόησε τις προειδοποιήσεις των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων [και] δέχτηκε πυρά… προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο πλοίο».