Σκάφος των Φρουρών της Επανάστασης επιτέθηκε σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα ανοιχτά του Ομάν σύμφωνα με πληροφορίες.

Υπάρχουν αναφορές ότι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα ανοικτά των ακτών του Ομάν δέχτηκε πυρά από κανονιοφόρο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης , σύμφωνα με τις Ναυτιλιακές Εμπορικές Επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Οι πυροβολισμοί «προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στη γέφυρα», αλλά όλο το πλήρωμα φέρεται να είναι ασφαλές, σημειώνει εκπρόσωπος του UKMTO.