Ρέιν Έπλερ: «Βροχή» σχολίων για τα μαλλιά του Εσθονού πολιτικού που θυμίζουν… Playmobil

«Βροχή» πέφτουν τα σχόλια στα social media για τον Εσθονό πολιτικό, Ρέιν Έπλερ. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κόμη του, καθώς τα ξανθά μαλλιά του με τη γεωμετρική συμμετρία θυμίζουν κάτι από… Playmobil.

Ο Ρέιν Έπλερ που ανήκει στο Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της Εσθονίας έχει γίνει viral και μάλιστα με αφορμή τη συζήτηση για τα μαλλιά του, δεν διστάζει να «αυτοτρολάρεται».

💇 Hairstyles in the Estonian parliament are a form of modern art in their own right. pic.twitter.com/JsI75xikTS — NEXTA (@nexta_tv) April 21, 2026

Στον λογαριασμό του στο Facebook ανέβασε φωτογραφία από γνωστή μάρκα σοκολάτας της εταιρείας Kalev σημειώνοντας ότι το προϊόν αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για έναν εναλλακτικό σχεδιασμό της συσκευασίας, στην περίπτωση που κυκλοφορήσει εκδοχή με λικέρ που απευθύνεται σε ενήλικο κοινό.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, στη θέση του ανήλικου κοριτσιού της συσκευασίας έβαλε… τον εαυτό του.

Κάποιοι χρήστες σχολίαζαν ότι αρχικά νόμιζαν πως τα μαλλιά του ήταν αποτέλεσμα Τεχνητής Νοημοσύνης.