Ρέιν Έπλερ: «Βροχή» σχολίων για τα μαλλιά του Εσθονού πολιτικού που θυμίζουν… Playmobil

Εύη Κατσώλη

Διεθνή Νέα

Ο Εσθονός πολιτικός, Ρέιν Έπλερ

«Βροχή» πέφτουν τα σχόλια στα social media για τον Εσθονό πολιτικό, Ρέιν Έπλερ. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κόμη του, καθώς τα ξανθά μαλλιά του με τη γεωμετρική συμμετρία θυμίζουν κάτι από… Playmobil.

Ο Ρέιν Έπλερ που ανήκει στο Συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα της Εσθονίας έχει γίνει viral και μάλιστα με αφορμή τη συζήτηση για τα μαλλιά του, δεν διστάζει να «αυτοτρολάρεται».

Στον λογαριασμό του στο Facebook ανέβασε φωτογραφία από γνωστή μάρκα σοκολάτας της εταιρείας Kalev σημειώνοντας ότι το προϊόν αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για έναν εναλλακτικό σχεδιασμό της συσκευασίας, στην περίπτωση που κυκλοφορήσει εκδοχή με λικέρ που απευθύνεται σε ενήλικο κοινό.

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, στη θέση του ανήλικου κοριτσιού της συσκευασίας έβαλε… τον εαυτό του.

Κάποιοι χρήστες σχολίαζαν ότι αρχικά νόμιζαν πως τα μαλλιά του ήταν αποτέλεσμα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

