Η Realnews αυτής της Κυριακής (7/6/2026)

Με τίτλο: «Πολιτικά “ρίχτερ” στον δρόμο προς τις κάλπες» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews. Η νέα εικόνα που διαμορφώνεται στην Κεντροαριστερά, η συσπείρωση της Ν.Δ. και οι διεργασίες στον χώρο δεξιά της.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Ο Αλέξης Τσίπρας “λεηλατεί” τους ψηφοφόρους των κομμάτων της Κεντροαριστεράς, αλλά και προκαλεί την επιστροφή κεντρώων ψηφοφόρων στην κυβερνητική παράταξη που διατηρεί ισχυρό προβάδισμα.

– Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ που διαπιστώνει ότι πρέπει να αναθεωρήσει όλη τη στρατηγική του προηγούμενου διαστήματος.

– Η Μαρία Καρυστιανού επιδιώκει να φέρει στις κάλπες ψηφοφόρους που απείχαν στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Το κόμμα της είναι τέταρτο στις δημοσκοπήσεις.

– Εντείνεται η φημολογία για νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, μετά την ομιλία του στην Κρήτη την Παρασκευή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το επιτελείο του προχωρά σε οργανωτικές κινήσεις.

– Η προσπάθεια όσων παραμένουν στη Νέα Αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσουν ένα νέο αριστερό σχήμα.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Στο ραντάρ της εφορίας. Σαρωτική επιχείρηση διασταυρώσεων στα εισοδήματα ετοιμάζει ο φορολογικός μηχανισμός. Στο στόχαστρο μπαίνουν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά, τα οποία αφορούν μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και άλλες αποδοχές προηγούμενων ετών. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγκτές στις τραπεζικές καταθέσεις αλλά και στα κρυπτονομίσματα. Στο μικροσκόπιο θα βρεθούν επίσης ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι δεν δηλώνουν τα ενοίκια που εισπράττουν, αλλά και όσοι έχουν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις.

– «Πίσω από τον Κούσνερ κρύβεται ο Ράμα…». Οι εκπρόσωποι της ομογένειας στην Αλβανία καταγγέλλουν υφαρπαγή ελληνικών περιουσιών για τη δημιουργία του τουριστικού θερέτρου στο Σβερνέτσι. Μιλούν στην «R»: Φρέντυ Μπελέρης, Βαγγέλης Ντούλες και Λεωνίδας Παππάς.

– Αποκλειστικό: Το προφίλ του Ελληνα κατασκόπου. Ποιος είναι ο 46χρονος που συνελήφθη στη Βρετανία για παρακολουθήσεις υπέρ του Ιράν. Η ύποπτη δράση του στην Ιταλία, η ζωή του στη Γερμανία και η εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών τρίτων χωρών.

– «Ισως είναι η αρχή του τέλους». Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις δύο νέες αντικαρκινικές θεραπείες εκφράζουν οι ειδικοί. Μιλούν στην «R» ο Αθ. Δημόπουλος και η Θ. Ψαλτοπούλου.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Νίκος Παπαθανάσης, Μιλένα Αποστολάκη.

– Σύνταξη στα 62 για 120.000 υγειονομικούς. Η ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά αλλάζει τα όρια ηλικίας, τις εισφορές και την αναγνώριση προϋπηρεσίας.

– Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Σχεδίαζε να φύγει, αλλά δεν πρόλαβε…». «Τη χτυπούσε με τη ζώνη, δεν την άφηνε να βγει από το σπίτι», αποκαλύπτει στην «R» η αδελφή της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της.